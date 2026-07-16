Cancún perdió 14% de oferta de asientos de avión durante el Mundial

Cancún, QRoo. -El reporte más reciente de la consultora Deloitte confirma que el Mundial 2026 dejó en México un impacto económico menor al que se había proyectado. La firma redujo sus estimaciones y reveló que llegaron menos turistas internacionales de los previstos, mientras que destinos como Cancún registraron una caída en la oferta de vuelos durante junio.

Las estancias promedio de quienes se movilizaron por el torneo fueron de apenas 2.3 noches en promedio, lo cual hizo inviable que sedes como Cancún pudieran captar viajeros que decidieran hacer base en el Caribe para traladarse a las ciudades sede de los partidos, explicó Daniel Zaga, director en jefe de Deloitte México.

Según el análisis, México recibió alrededor de 494 mil turistas motivados por el torneo, una cifra muy inferior a los 836 mil que se estimaban antes del arranque del Mundial. De ese total, 296 mil fueron turistas nacionales y solo 198 mil extranjeros, muy lejos de lo que se esperaba en un principio.

Esta diferencia evidencia que el torneo no generó el flujo de turistas internacionales que se anticipaba. En el caso de Cancún, los datos son aún más claros: la oferta de asientos en vuelos internacionales cayó 14.5% en junio de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior.

Lejos de registrar un incremento por el Mundial, el principal destino turístico de Quintana Roo vio reducida su conectividad aérea en plena temporada.

El informe de Deloitte también ajustó a la baja el impacto económico total del evento en 2026, que ahora se ubica en 2 mil 543 millones de dólares, es decir, 7% menos de lo calculado previamente. Aunque el consumo interno ayudó a amortiguar parte del efecto, el menor arribo de turistas extranjeros limitó la derrama esperada en varias sedes, incluyendo Quintana Roo.

El contraste entre las proyecciones iniciales y los resultados reales pone en evidencia que el Mundial no cumplió con las expectativas de dinamismo turístico que se habían generado.

En Cancún, la reducción en vuelos internacionales durante junio refleja que el torneo no representó el impulso que muchos anticipaban para el Caribe mexicano, y deja al sector con la tarea de explicar por qué el evento no se tradujo en mayor actividad económica.