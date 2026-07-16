Transportistas de carga acuerdan no realizar protestas durante la visita de Sheinbaum a Quintana Roo

Cancún, QRoo.- La Unión de Volqueteros de Quintana Roo se comprometió a no movilizarse este viernes 17 de julio, día en que la presidenta de México Claudia Sheinbaum realizará una visita de trabajo al estado.

Tras una concentración de camiones, la mañana de este jueves en distintas carreteras, el gremio de transportistas de carga, principalmente de material de construcción, anunció que llegó a un acuerdo con el gobierno estatal para no realizar protestas durante la gira presidencial.

De acuerdo con Ismael Flores, representante de la Unión de Volqueteros, el acuerdo establece que se entregará a la presidenta un pliego petitorio en el que se solicita la participación de empresas y trabajadores locales en las obras federales que ejecuta la Secretaría de la Defensa Nacional en Quintana Roo.

Además, se instalarán mesas de diálogo para revisar las condiciones de contratación del sector. El acuerdo se concretó gracias a la mediación del gobierno del estado, que buscó evitar afectaciones a la movilidad y al turismo durante la visita de la mandataria federal.

Flores adelantó que las mesas de trabajo comenzarán a operar a partir del próximo lunes, con el objetivo de dar seguimiento a compromisos previos del gobierno federal para priorizar el empleo y la contratación de empresas quintanarroenses en proyectos como el Tren Maya y otras obras de infraestructura.

Los volqueteros han expresado en reiteradas ocasiones su inconformidad por la presencia de empresas foráneas y unidades de la propia Sedena en las obras federales, situación que consideran un desplazamiento de la mano de obra y el transporte local.

Con este acuerdo, el sector busca abrir un espacio formal de negociación para garantizar una mayor participación en los proyectos que se desarrollan en el estado.

Aunque se evitó. la movilización durante la visita de la presidenta Sheinbaum este viernes, los volqueteros indicaron que mantendrán su exigencia de ser incluidos en las obras federales y que las mesas de diálogo serán el mecanismo para avanzar en sus demandas.