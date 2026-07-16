Carso acuerda comprar participación de TotalEnergies en aguas someras del Golfo de México

Grupo Carso dijo el jueves que alcanzó un acuerdo vinculante con TotalEnergies para adquirir el total de su participación en un bloque petrolero en aguas someras del Golfo de México en el que está el yacimiento KAN.

Carso, del empresario Carlos Slim, dijo que la participación de TotalEnergies en el Bloque 30, ubicado en la Cuenca Salina del Istmo, equivale al 30% y que Harbour Energy es el operador y poseedor del 70% restante.

La compra de la parte de TotalEnergies en el bloque por parte de Carso será a través de una subsidiaria de Zamajal, un brazo del conglomerado mexicano enfocado en exploración y explotación de hidrocarburos.

El Bloque 30 contiene el descubrimiento y yacimiento KAN. El bloque cuenta con un área total de 30.5 km², con profundidad de pozos de entre 3,300 y 3,750 metros y tirante de agua de entre 40 y 50 metros, dijo Carso.