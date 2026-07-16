Los cancilleres Roberto Velasco y Annita Anand se reunirán en Ottawa

En un esfuerzo por consolidar las prioridades bilaterales compartidas, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Annita Anand, recibirá este viernes en Ottawa al secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco.

El encuentro, enmarcado en el Plan de Acción Canadá-México, busca impulsar el trabajo conjunto en pilares fundamentales como el comercio, la inversión, la seguridad regional y la coordinación en política exterior.

Se trata de la primera visita oficial de Roberto Velasco a territorio canadiense desde que asumió la titularidad de la cancillería en abril de 2026.

La ministra Anand adelantó, a través de sus redes sociales, que los dos países continúan fortaleciendo una asociación estratégica basada en beneficios mutuos para toda América del Norte.

“Mañana, daré la bienvenida al secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, a Ottawa para impulsar ese trabajo”, anunció en la red social X.

Con más de 62,000 millones de dólares en comercio bilateral de mercancías el año pasado y más de 80 años de relaciones diplomáticas, “nuestra asociación sigue creando nuevas oportunidades para las empresas y los trabajadores de ambos países”, agregó.

El Ministerio de Asuntos Globales de Canadá destacó que el encuentro se producirá tras la visita de una misión comercial mexicana en mayo pasado, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que reunió a más de 240 empresas mexicanas en Toronto, Ontario, Montreal y Quebec para fortalecer los lazos comerciales con las empresas canadienses.

México es el tercer socio comercial más importante de Canadá en materia de mercancías (después de Estados Unidos y China). Canadá es la segunda mayor fuente de visitantes internacionales para México. En 2025, se registró la cifra histórica de 2.8 millones de turistas canadienses.