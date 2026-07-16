Industria cárnica crece 15.5% en Querétaro

Querétaro, Qro. En los primeros meses del año la producción de carne en canal mantuvo un crecimiento superior al 2025.

Entre enero y marzo el estado acumuló un volumen de 127,435.5 toneladas en esa vertiente de la industria cárnica, significó un alza de 15.5% a tasa anual, mientras en el mismo periodo del año pasado avanzó 1.9%, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

La producción bovina es el principal impulsor del avance que ha tenido la carne en canal, sumado al desarrollo de otras especies.

La producción bovina sumó 21,874.5 toneladas en el primer trimestre, se duplicó respecto al año pasado, dado que aumentó 131.8% a tasa anual.

El segundo mayor crecimiento lo presentó la carne de porcino que acumuló 8,412.3 toneladas de producción en canal y aumentó 22.9 por ciento.

Los crecimientos de un dígito los registró la especie de ovino que generó 302.5 toneladas y aumentó 9.9% respecto al año pasado. La carne de guajolote aportó 18.8 toneladas, creció 5.9 por ciento.

Mientras que la carne de caprino aportó 42.7 toneladas en el primer trimestre de año, avanzando 4.2 por ciento. La carne de ave —la especie con más producción— concentró 96,784.4 toneladas en canal, creció 3.3 por ciento.

Aunque tuvo el crecimiento más moderado, la producción de ave contribuyó con 75.9% de la producción estatal de carne en canal; a causa del crecimiento de otras especies, su contribución disminuyó nueve puntos porcentuales respecto al mismo lapso del año anterior.

Es así que la carne de bovino consolidó su segunda posición debido a que aportó 17.2% de la producción total, es 8.6 puntos porcentuales mayor al año previo.

El porcino mantuvo el tercer lugar con una aportación de 6.6 puntos porcentuales y se expandió 0.4 puntos entre el primer trimestre del 2025 y el mismo trimestre de este año. Mientras que las especies de ovino, de caprino y de guajolote aportaron en conjunto menos de un punto porcentual.

Octavo en producción de bovino

Ante el crecimiento que ha mostrado la producción de carne en canal de bovino, la entidad se colocó como el octavo productor en el primer trimestre del año. Es así que aportó 4% de la producción nacional que superó las 546,691 toneladas de carne.

Querétaro estuvo por debajo de siete estados que lograron aportaciones superiores a 4%: entre ellos, Veracruz, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Chiapas y Michoacán.

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en el país los precios del bovino registran una baja a causa de la amplia oferta de ganado, con base en análisis del 06 al 10 de julio; esta situación ya preocupa a los productores que no percibe las ganancias de meses previos.