Al alza la demanda de talento en la industria energética de Querétaro

Querétaro, Qro. El desarrollo de la industria energética está elevando las necesidades de talento capacitado y actualizado.

El presidente del Clúster Energético de Querétaro, Patrice Rimond, compartió que en la entidad se está desarrollando proveeduría para dicha rama y avanza a una velocidad que también acelera los requerimientos de personal.

“Estamos trabajando con las nuevas generaciones porque en ese negocio tan acelerado hoy, de la energía, necesitamos también que atrás haya mucha gente que pueda venir al mercado. Entonces, hay mucha necesidad también de capacitación y de tener nuevas generaciones que están en universidades, (…) listos para que cuando vayan al mercado no estén viendo tecnologías obsoletas o del pasado. Hay esa necesidad de velocidad, hay una velocidad necesaria muy muy grande para poder atender lo que viene”, expresó.

En entrevista, el directivo estimó que tan sólo en la electrificación la demanda de talento crece alrededor de 30 por ciento.

De forma adicional, la industria energética avizora nuevas tecnologías, dirigidas a aumentar la eficiencia y la sustentabilidad; a la vez, dijo, esas tendencias requerirán de talento actualizado.

“En el tema de electrificación está creciendo casi a 30%, pero vienen nuevas tecnologías que nos permiten tener más crecimiento y también más eficiencia. Yo creo que hay un enfoque muy grande en todo el tema de sustentabilidad, para hacer uso de, tal vez, menos energía y más eficiencia. También son muchas carreras diferentes, cuando hablamos de energía eléctrica no son sólo ingenieros eléctricos”, apuntó.

En ese contexto, asentó el presidente del clúster, la industria requiere la actualización de los planes académicos de carreras vinculadas a la industria, para adaptarlos a las tendencias.

El clúster trabaja con universidades, instancias de gobierno y sector para adaptar el marco formativo; agregó que en esta industria hay una importante necesidad de especialistas en inteligencia de datos.

Al corte de junio, el sector que engloba a la industria eléctrica, a la captación y suministro de agua potable representó a 4,858 trabajadores asegurados en el estado, con base en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunque representa poco menos del 1% del empleo formal, registra crecimientos constantes. De enero a junio mantuvo alzas mensuales.

En el último año este nicho sumó 700 nuevos trabajadores que reflejaron un crecimiento de 17.8% a tasa anual. Hasta ahora, junio del 2026 es el registro histórico con más empleos en esta industria.