Asesinan al periodista Josué Martínez ‘El Jaguar’ en Puebla

Sicarios en motocicleta asesinaron al periodista Josué Martínez Contreras, director general de Noticias San Martín Texmelucan, portal dedicado principalmente a temas de seguridad y de alto impacto en esa zona perteneciente al estado de Puebla.

De acuerdo con testimonios de periodistas de la zona e informes de autoridades locales, fue interceptado y atacado con arma de fuego en la colonia San Lucas Atoyatenco, cerca de su domicilio, poco antes de las 9:00 horas.

Conocido como ‘El Jaguar’, familiares y conocidos afirmaron que se trataba de “un gran ser humano que mostró con el ejemplo que el apoyo al prójimo siempre debe ser una de nuestras metas y prioridades en la vida”.

El medio que dirigía y que publicaba sus contenidos a través de Facebook detalló que Josué Martínez Contreras era abogado de profesión, pero también dedicó su vida al deporte y su difusión. Asimismo fundó la asociación civil "CRE - ARTE ", para impulsar múltiples proyectos.

Article 19, organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, condenó este hecho y exigió a la Fiscalía de Puebla y a la Fiscalía General de la República “una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que esclarezca el asesinato”.

De igual manera solicitó al Mecanismo de Protección Federal implementar de inmediato medidas de protección para la familia de Josué Martínez.

El gobierno de Puebla expresó su "condena al asesinato del periodista" y exhortó a la fiscalía regional a investigar el caso "para dar con los responsables y el móvil de esta condenable agresión", en un comunicado.

México, un país peligroso para ejercer periodismo

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta con más de 178 comunicadores asesinados desde 1994.

A inicios de julio, autoridades mexicanas confirmaron el asesinato de otra periodista, Roxana Guzmán, en Veracruz (este), uno de los estados que registra más crímenes contra periodistas en el país.

179 periodistas asesinados en México en 26 años

Article 19, organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, lleva el registro exacto de 179 periodistas asesinados en los últimos 26 años con relación a su labor informativa: 166 hombres y 13 mujeres.

Veracruz es el estado más violento para ejercer el periodismo en México, hecho que se constata con la lamentable muerte de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, a quien secuestraron de manera violenta el pasado 2 de junio y cuyos restos se localizaron casi un mes después.

En los últimos 26 años (2000-2026), 178 periodistas han muerto asesinados por su labor informativa, reveló Article 19. No obstante, Veracruz acumula 34 homicidios e incluso las tres de las cuatro muertes de comunicadores que han ocurrido en lo que va de 2026.