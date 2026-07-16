GMC Hummer EV Icon 25: revive el icónico color que marcó a la Hummer H2 hace más de 20 años

Los Hummer se habían vuelto SUV icónicos a inicios del nuevo siglo: su tamaño, sus formas y su presencia los hacían sumamente codiciados entre cierto tipo de clientes. Sin embargo, la crisis económica de 2008 sacó completamente de balance a General Motors, que tuvo que reestructurarse de emergencia para sobrevivir. Parte de esa estrategia obligó a desaparecer a Hummer como marca y a todos sus productos. Más de 20 años después, Hummer regresó como un súper SUV eléctrico y ahora honra su pasado con el GMC Hummer EV Icon 25.

Un homenaje al amarillo de la Hummer H2

GMC HUMMER EV ICON | 25

Lo más notorio de esta edición especial está, sin duda, en su color amarillo para la carrocería, uno de los tonos más icónicos de la Hummer H2. Este color se contrasta con elementos oscurecidos en acabado brilloso para la defensa, los ganchos de arrastre, los contornos de los faros, los rines, los espejos y el techo.

GMC HUMMER EV ICON | 25 PICKUP y SUV.

Por dentro los cambios son menores, principalmente un interior completamente oscurecido y un nuevo set de gráficos para el sistema de infoentretenimiento. Este paquete especial solo estará disponible en los modelos 2X y 3X, y en total se crearán únicamente 250 unidades.

Actualizaciones para toda la gama Hummer EV

GMC HUMMER EV ICON | 25 puerto de carga NACS

Además de la edición especial, el resto de la gama recibe algunas actualizaciones menores. Una de ellas es la llegada del puerto de carga NACS, por lo que esta camioneta será compatible con los supercargadores de Tesla.

Otros cambios están en nuevos colores para la carrocería y en nuevos diseños de rines de 22" para los modelos 2027.

GMC HUMMER EV ICON | 25

Como ha sucedido antes, seguirá ofreciendo hasta 1,176 hp en su versión más capaz, la misma que logra el 0-100 km/h en solo 2.8 segundos.

¿Llegará el GMC Hummer EV Icon 25 a México?

Todo indica que esta edición especial se quedará solo en Estados Unidos, pues no se ha mencionado nada sobre su envío a México. De hecho, en el sitio oficial de la marca en nuestro país todavía se ofrecen los modelos 2025, con precios que parten de los 2.79 millones de pesos para la variante ¿Llegará el GMC Hummer EV Icon 25 a México? y de 3.09 millones de pesos para la pick-up.