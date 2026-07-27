España y Francia, a contrarreloj por incendios

Navaluenga, España. España y Francia enfrentan días clave para controlar los incendios ante la llegada de una nueva ola de calor, después de que el fuego asolara las inmediaciones de Madrid y el suroeste francés.

En España, el avance de estos fuegos de magnitud histórica se ralentizó, dijeron el lunes las autoridades, que quieren estabilizar su perímetro antes de una nueva ola de calor a partir del miércoles que elevará el riesgo de incendios a niveles extremos.

A los fuegos en los alrededores de Madrid se suma otro foco en el este del país, en Castellón, a donde viajó el lunes el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Quedan horas difíciles, horas complejas, vamos a tener un aumento de las temperaturas”, afirmó el dirigente socialista.

El fuego avanzó por decenas de millas de hectáreas y obligó a evacuar a 75,000 personas de sus casas o sus lugares de vacaciones.

El fuego, originado en la provincia de Ávila pero que se ha extendido a la región de Madrid, es el “mayor incendio forestal de la historia reciente de España”, con casi 50,000 hectáreas afectadas, afirmó el gobierno.

Francia

Al otro lado de los Pirineos, Francia se enfrenta a las puertas de Burdeos uno de sus peores incendios desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que ya arrasó 42,000 hectáreas y obligó a evacuar a 220,000 personas.

El megaincendio en la costa atlántica aún "no está fijado", indicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien llamó a la "prudencia", ya que se espera una nueva ola de calor.