Bolsa de Seúl cae más de 10% en medio de baja generalizada del sector tecnológico

La bolsa surcoreana se desplomó el martes más de 10% entre una caída general del sector tecnológico, golpeado por temores sobre el auge de la inteligencia artificial, y un informe sobre un avance que podría impulsar a la industria china de los chips.

El índice surcoreano Kospi cayó 10.3% a 6,6061.68 puntos, mientras los gigantes de los chips SK hynix y Samsung colapsaron cerca de 12% cada uno. En Tokio, el índice Nikkei 225 perdió más de 4% mientras las firmas tecnológicas japonesas Advantest, Kioxia y Tokyo Electron cedieron más de 10%.