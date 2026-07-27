Georgieva respalda a Milei y destaca avances en economía argentina

La directora del FMI dio un fuerte espaldarazo al gobierno argentino este lunes durante una visita a Buenos Aires, al asegurar que el país está "en una situación más sana" desde que Javier Milei asumió en 2023.

Kristalina Georgieva destacó un "progreso significativo en la estabilidad macroeconómica y financiera desde 2023" en Argentina, el mayor deudor del Fondo, en conferencia de prensa junto con el ministro de Economía Luis Caputo.

Durante el gobierno ultraliberal de Milei y en el marco de un profundo ajuste fiscal, Argentina firmó un acuerdo crediticio por 20,000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La jefa del FMI saludó la baja de la inflación, el superávit fiscal y la mejora en la calificación crediticia de Argentina. "Cuando tenemos estabilidad macroeconómica y financiera, el desempeño general de la economía mejora", afirmó.

Georgieva dijo que eso se traduce en el dinamismo de sectores como petróleo, gas, minería y agricultura, aunque subrayó que el país debe crear nuevos puestos de trabajo formales y aumentar el consumo.

Relación "excelente"

El lunes Caputo sostuvo que "la relación con el Fondo Monetario es excelente, a todo nivel". Tras la conferencia, Milei recibió a la funcionaria en la Casa de Gobierno.

Georgieva prevé viajar el martes a Vaca Muerta, un enorme yacimiento de petróleo y gas de esquisto, considerado pilar de la autonomía energética y de las exportaciones argentinas, en la provincia de Neuquén, unos 1,200 km al sur de Buenos Aires.

"Dialogamos sobre mantener la estabilidad, impulsar reformas y crear las condiciones para un crecimiento más sólido, la inversión y la creación de empleo", destacó Georgieva en X luego de la reunión con el ministro Caputo.

La visita de Georgieva se produce en medio de fuertes contrastes en la economía argentina, que de la mano de Milei transita un periodo de máxima austeridad. Con una inflación contenida que pasó de tres dígitos a 33.5% anual a junio, el ajuste supuso amplios recortes del gasto público.

Asimismo, el crecimiento es débil aún (+0,2% interanual) y el consumo interno anémico.

No obstante, el FMI prevé para Argentina un crecimiento del 3.5% en 2026 y del 4% en 2027.

Al mismo tiempo, según un reciente informe del Banco Central, los impagos de los hogares argentinos con los bancos se han triplicado en un año, hasta alcanzar el 12.8% del total, su nivel más alto en 20 años.

En este contexto, decenas de manifestantes protestaron el lunes frente al ministerio de Economía para dar la "malvenida" a Georgieva.

"Fuera ingleses de Malvinas, fuera FMI de Argentina", decía una de sus banderas.

Banco Central en la mira

En mayo, el Fondo dio luz verde al desembolso de un tramo de 1,000 millones de dólares en el marco del acuerdo con Buenos Aires y sus revisiones periódicas. El FMI celebró a comienzos de julio la intención del gobierno de reformar el Banco Central.

En la antesala de la visita de Georgieva, Milei detalló su proyecto de reforma del ente emisor, al que critica con frecuencia.

Los cambios propuestos a la carta orgánica del Banco Central, que pasarán a discusión parlamentaria, establecen que su misión fundamental "vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda", escribió Milei en una columna en el diario Clarín.

El gobierno también promueve que el Banco Central no pueda financiar al Estado y un blindaje a sus autoridades que dificulte las remociones.

Para el año que viene las obligaciones de deuda argentinas alcanzan los 24,900 millones de dólares.

El ministro de Economía aseguró en julio que cuenta con los fondos para afrontar los vencimientos, incluso en "el peor escenario", al admitir que la contienda electoral presidencial de 2027 puede sumar incertidumbre y mayor volatilidad en los mercados.

Georgieva descartó que Argentina tenga dificultades en cumplir con el organismo y consideró que "no hay necesidad de apoyo financiero adicional" para el país sudamericano.