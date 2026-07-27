México sostiene liderato en Santo Domingo con más de 70 medallas

México sostiene el liderato del medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en Santo Domingo, con más de 70 medallas.

La delegación nacional alcanzó 73 preseas en la capital de República Dominicana tras otra lucrativa jornada el lunes 27 de julio, casi duplicando las 43 con las que había cerrado 24 horas antes.

Hasta el cierre de esta nota, México registró 27 medallas de oro, 23 de plata y 23 de bronce, dejando en segundo lugar de la clasificación general a Colombia con 14, 18 y 9, respectivamente, mientras que en tercer puesto estuvo Cuba con 10, 7 y 14.

También aumentó la cifra de disciplinas en las que la delegación nacional consiguió, al menos, una presea áurea.

Hasta el domingo 26 de julio, habían sido siete: taekwondo, natación de aguas abiertas, tiro con arco, remo, tiro deportivo, patinaje artístico y bádminton. Las cuatro que se sumaron un día después son: ciclismo de pista, equitación, gimnasia rítmica y esquí acuático.

“Vamos muy bien, todos están muy motivados con este buen arranque. Los resultados no se dan solamente el día de la competencia, sino con los entrenamientos, campamentos y todo el apoyo. Aquí lo están demostrando y estamos muy contentos”, felicitó el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, en las primeras horas del lunes, luego de que los atletas mexicanos rebasaran las 50 medallas en Santo Domingo.

La expectativa todavía está lejos. México consiguió 353 medallas en total en la última edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.

El máximo registro es de 384 en Mayagüez 2010, sin embargo, la mayor cantidad de preseas de oro se dio en 2023 con 145.

Pero todavía restan varios días de competencia —el evento finaliza el 8 de agosto— para buscar esos récords y los atletas se muestran con actitud para conseguirlo: “Los mexicanos somos muy fuertes, pónganse una meta y rómpanla, hay que creérsela”, dijo la medallista de oro en remo, Kenia Lechuga, por ejemplo.

Otra de las disciplinas que destacó para México en la jornada del lunes fue el ciclismo de pista, con podios en cuatro eventos.

Cayeron medallas de oro en velocidad por equipos tanto femenil como varonil, en ambos casos, superando a Colombia.

“Estamos súper contentas. Hicimos un gran trabajo y, además, se consigue la medalla de oro en femenil y varonil. Siempre está la incertidumbre en Centroamericanos porque hay mucho nivel con los países contra los que participamos, pero nos concentramos muchísimo para llevarnos el oro y se nos dio”, reflexionó Daniela Gaxiola.

A diferencia del ciclismo, Colombia derrotó a México en la final de rugby femenil por 27-0. La selección nacional retuvo la medalla de plata que había conseguido en San Salvador 2023.

En total, México registra al menos una medalla en 16 disciplinas a cuatro días de la inauguración de Santo Domingo 2026.

Taekwondo es la más destacada con 14 (6 oros, 5 platas y 3 bronces), seguida de judo con nueve (4 platas y 5 bronces) y remo con ocho (4 oros, 2 platas y 2 bronces).

México también inició participación en otros deportes de conjunto, aunque todavía no haya llegado a la pelea por medallas, como es el basquetbol, volibol sala y softbol.