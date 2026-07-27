Corea del Sur acelera negociación para posible TLC con el Mercosur

Brasil y Corea del Sur acordaron acelerar las negociaciones para ⁠un posible acuerdo comercial entre el país asiático y el bloque sudamericano Mercosur, anunciaron sus presidentes este lunes en una ceremonia en Brasilia.

Brasil ha estado tratando de ampliar sus acuerdos —por su cuenta o a través del Mercosur, del que también forman parte Argentina, Paraguay y Uruguay— para diversificar su comercio, en un momento en el que se ve afectado por los aranceles impuestos por Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que su país y Corea del Sur acordaron crear un grupo de trabajo para acelerar las negociaciones, y su par surcoreano, Lee Jae Myung, calificó de asunto urgente un posible acuerdo con el Mercosur.

El Mercosur ha cerrado acuerdos en los últimos años con socios como la Unión Europea y los cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. En una conversación telefónica el lunes con el presidente chino, Xi Jinping, Lula dijo que tanto él como Xi apoyaban el avance de las negociaciones sobre un posible acuerdo entre China y el Mercosur.

Lula dijo que Brasil recibirá en agosto una misión surcoreana para una evaluación sanitaria de empresas cárnicas brasileñas.