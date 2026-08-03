Colo-Colo de Chile oficializa contratación de portero Vozinha

El club chileno Colo-Colo anunció oficialmente ⁠el lunes el fichaje del veterano portero caboverdiano Vozinha.

"Vozinha firmó su contrato ⁠y se convirtió oficialmente ⁠en nuevo jugador de Colo-Colo", dijo el club en X.

Vozinha, de 40 años, firmó un contrato por 18 meses, reportó la prensa local, tras someterse a un reconocimiento médico más temprano el lunes.

Según los medios chilenos, es probable que debute el 16 de agosto contra O"Higgins por la liga local.

Las actuaciones de Vozinha ayudaron a que Cabo Verde pasara la fase de grupos en el Mundial 2026, antes de caer ante Argentina en dieciseisavos de final.

Su cuenta de ⁠Instagram pasó de ⁠unos 50,000 seguidores ⁠a unos 17.4 millones tras su actuación ⁠estelar contra España en la primera semana del torneo en junio.

El portero militó por última vez en el Chaves, equipo de la segunda división portuguesa, y ha jugado en clubes de ⁠Angola, Chipre, Moldavia y Eslovaquia.