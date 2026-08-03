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Colo-Colo de Chile oficializa contratación de portero Vozinha
Las actuaciones de Vozinha ayudaron a que Cabo Verde pasara la fase de grupos en el Mundial 2026, antes de caer ante Argentina en dieciseisavos de final.
El club chileno Colo-Colo anunció oficialmente el lunes el fichaje del veterano portero caboverdiano Vozinha.
"Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo", dijo el club en X.
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Vozinha, de 40 años, firmó un contrato por 18 meses, reportó la prensa local, tras someterse a un reconocimiento médico más temprano el lunes.
Según los medios chilenos, es probable que debute el 16 de agosto contra O"Higgins por la liga local.
Las actuaciones de Vozinha ayudaron a que Cabo Verde pasara la fase de grupos en el Mundial 2026, antes de caer ante Argentina en dieciseisavos de final.
Su cuenta de Instagram pasó de unos 50,000 seguidores a unos 17.4 millones tras su actuación estelar contra España en la primera semana del torneo en junio.
El portero militó por última vez en el Chaves, equipo de la segunda división portuguesa, y ha jugado en clubes de Angola, Chipre, Moldavia y Eslovaquia.