Día Mundial de la Salud: costo de tratamientos contra cáncer, diabetes y enfermedades del corazón

Las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, la diabetes y los trastornos cardiovasculares conllevan tratamientos costosos, los cuales pueden generar un impacto importante en la estabilidad financiera del paciente y de su familia cuando no se tiene acceso a los servicios de salud o se cuenta con un Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM).

En México, 34% de la población no tiene acceso a los servicios de salud, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y sólo 10% de los mexicanos cuenta con un seguro de gastos médicos para atender éstos y otros padecimientos, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). ¿Cuál es el costo promedio de atención de este tipo de enfermedades?

De acuerdo con GNP Seguros, entre los padecimientos crónico-degenerativos que representan un alto costo de atención se encuentran cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

En 2025, la aseguradora atendió más de 231,000 casos en el ramo SGMM (considerando tanto los contratados de manera individual como colectivos, que son un beneficio que le brinda una empresa a sus colaboradores). El pago por la atención ascendió a más de 32,500 millones de pesos.

De este total, aquellos relacionados con las tres enfermedades crónico degenerativas representaron 24% en número de casos y 47% del monto pagado durante 2025.

El costo promedio por padecimiento fue:

Cáncer en sus diferentes manifestaciones : 479,000 pesos.

: 479,000 pesos. Enfermedades cardiovasculares : 193,000 pesos.

: 193,000 pesos. Diabetes: 115,000 pesos.

El Inegi reportó que, de enero a septiembre de 2025, las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos se mantuvieron como las tres principales causas de defunción a nivel nacional, tanto para hombres como mujeres.

Estas enfermedades crónico-degenerativas no solo merman la calidad de vida de quien la padece, sino que representan un alto riesgo financiero para quienes no cuentan con seguridad social o un seguro privado de gastos médicos", señaló GNP.

Estos costos representan la atención pagada durante 2025; sin embargo, en varios casos son asegurados que siguen con su tratamiento y, por lo tanto, siguen haciendo uso de su SGMM por estos padecimientos.

La importancia de tener un Seguro de gastos médicos

Este 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha importante para recordar la importancia del seguro médico.

La salud es uno de los aspectos más vulnerables de la vida. Las urgencias médicas pueden ocurrir en cualquier momento y, si no estás bien protegido, las consecuencias económicas pueden desestabilizar tus finanzas en un abrir y cerrar de ojos.

Afortunadamente, existen mecanismos que te ayudan a reducir el impacto de este tipo de eventualidades. Uno de ellos es el SGMM.

Se trata de un producto financiero que, a cambio de una prima (costo del seguro), si te enfermas o sufres un accidente, cubre los gastos médicos generados por el evento hasta el límite de la suma asegurada o cobertura, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Es decir, el SGMM protege tu bolsillo de un incidente médico mayor, cubriendo la proporción más alta del gasto en materia de hospitalización, cirugías, honorarios y equipo médicos, medicamentos, estudios de laboratorio y hasta prótesis y atención en el exterior, todo en función de las condiciones de tu póliza.

“Hoy existen opciones accesibles y flexibles (…) que están diseñados para adaptarse a diferentes etapas de vida. Es decir, no necesitas ser millonario ni experto financiero para tener uno; puedes encontrar coberturas que se ajusten a tu presupuesto y necesidades”, señaló Salvador Alonso y Caloca, director general de Seguros Banorte

De acuerdo con el experto, estos son los conceptos básicos que debes conocer:

Prima : lo que pagas por tu seguro (piénsalo como tu suscripción a la vida sin sustos financieros).

Deducible : cuando tienes un siniestro, es la cantidad específica que tú cubres antes de que el seguro empiece a pagar.

: cuando tienes un siniestro, es la cantidad específica que tú cubres antes de que el seguro empiece a pagar. Coaseguro : el porcentaje que compartes con la aseguradora después del deducible.

: el porcentaje que compartes con la aseguradora después del deducible. Suma asegurada : el monto máximo de gastos médicos que cubre tu seguro.

: el monto máximo de gastos médicos que cubre tu seguro. Red hospitalaria : los hospitales y médicos con los que puedes atenderte.

: los hospitales y médicos con los que puedes atenderte. Cobertura: define qué enfermedades, tratamientos y servicios están incluidos en tu póliza.

define qué enfermedades, tratamientos y servicios están incluidos en tu póliza. Tiempos de espera: Es un periodo que debes esperar después de contratar tu SGMM para que algunas enfermedades o tratamientos empiecen a estar cubiertos.

¿Cuántos mexicanos tienen un seguro de gastos médicos?

En México, 10% de la población cuenta con una póliza de este tipo. Esto implica que alrededor de 13.95 millones de personas registraron uno al cierre de 2024, cuando una década antes apenas eran 8.4 millones (8% de la población), de acuerdo con Norma Alicia Rosas, directora General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“Está creciendo la conciencia de tener un seguro de gastos médicos y vamos en la dirección correcta (...), pero queremos que más familias cuenten con esta protección”, comenta.

Suben hasta 40% de precio los seguros médicos

Este año, el precio de los seguros médicos aumentó hasta 40%, siendo los adultos mayores los más afectados, de acuerdo con Erick Ocampo, presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), quien señala que esta situación no permite que la penetración de asegurados crezca más rápido en el país.

Las causas de este encarecimiento son diversas. Inflación médica, envejecimiento poblacional, historial de siniestralidad, imposibilidad de trasladar el IVA a partir de 2026, problemas sistémicos del sector salud y hasta malas prácticas en hospitales explican este ajuste, dice.

Ante esta situación, la AMIS plantea la creación de un seguro de gastos médicos específico para los adultos mayores, que considere las necesidades financieras y de salud de este sector de la población.

José Antonio Barreiro, director de Salud y Gastos Médicos de la AMIS, señala que cerca de 14 millones de personas tienen un seguro gastos médicos individual, de los cuales 16% tiene más de 60 años; sin embargo, ese porcentaje demanda 44% del costo de la atención en servicios de salud, debido a los riesgos inherentes a la edad y la mayor propiedad a enfermarse.

fernando.franco@eleconomista.mx