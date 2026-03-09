Lectura 1:00 min
10 productos que impactaron en la inflación de febrero de 2026
El INPC registró una inflación anual de 4.02% en febrero de 2026; los alimentos como el limón, jitomate y papa reportaron los mayores incrementos de precio, según cifras del Inegi.
En febrero de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 144.307 puntos, con un incremento mensual de 0.50%. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación general anual fue de 4.02% en el segundo mes del año.
Durante este periodo, el comportamiento de los precios estuvo influido principalmente por los alimentos. Los 10 productos con mayor incremento y descenso en sus precios muestran la dinámica de este indicador clave para la economía mexicana.
Productos con mayores incrementos de precio
- Limón: 25.97%
- Jitomate: 22.51%
- Papa y otros tubérculos: 20.86%
- Tomate verde: 18.89%
- Plátanos: 10.79%
- Cigarrillos: 2.27%
- Otros alimentos cocinados: 0.86%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.80%
- Restaurantes y similares: 0.53%
- Vivienda propia: 0.28%
Productos con mayores descensos de precio
- Cebolla: -8.40%
- Chile serrano: -6.76%
- Calabacita: -4.70%
- Huevo: -2.63%
- Gas doméstico LP: -1.84%
- Frijol: -1.81%
- Desodorantes personales: -1.41%
- Carne de cerdo: -1.38%
- Pollo: -1.29%
- Gasolina de bajo octanaje: -0.15%
La volatilidad en los precios de productos agropecuarios tuvo un impacto relevante en la inflación de febrero, particularmente en insumos básicos de la dieta mexicana.
