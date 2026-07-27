De hornear pan en casa a exportar alimentos sin gluten, azúcar y lácteos: la historia de HealthyBrand

Lo que comenzó como la necesidad de encontrar alimentos sin gluten sin perder el sabor terminó convirtiéndose en un negocio que forma parte de las cadenas de retail y exporta a Estados Unidos. Así nació HealthyBrand, fundada por Italia Prado.

Italia fue diagnosticada hace 15 años con la enfermedad celíaca, la cual la obliga a eliminar completamente el gluten de la alimentación, ya que esto daña su intestino delgado y no puede absorber los nutrientes.

Tuve que cambiar mi estilo de vida, porque estaba muy enferma y pesé hasta 40 kilos”.

En México, aproximadamente el 0.9% de la población padece la enfermedad celíaca; sin embargo, la cifra puede ser mayor debido a que hay una alta probabilidad de casos de pacientes no diagnosticados, de acuerdo con la Revista de Gastroenterología de México.

Con conocimientos como chef repostera y tomando cursos de repostería sin gluten, comenzó a hornear pan para ella, pero comenzó a tener clientes interesados en sus productos.

Italia Prado comenzó horneando pan sin gluten en su casa. Actualmente tiene una empresa con 40 colaboradores.Especial

Del diagnóstico al emprendimiento

Al hornear pan sin gluten, Italia Prado tuvo el propósito de ayudar a más personas a encontrar alternativas saludables para personas que no pueden consumir gluten, azúcar y lácteos.

Esta idea fue impulsada cuando a su hija, a quien le detectaron la enfermedad de Hashimoto, en la que el sistema inmunitario daña la glándula de la tiroides y por ende, tuvo que retirar los productos con lácteos, gluten y azúcar en su alimentación.

Sin embargo, identificó que muchos de los productos no tenían buen sabor e incluso eran insípidos y por eso se enfocó en crear productos que mantuvieran

Explica que poco a poco comenzó a tener pedidos por parte de sus conocidos, ya que algunos tienen hijos con diabetes tipo 1 y por ello, incrementó la necesidad de crear una línea de productos.

El reto de las certificaciones y exportaciones

Su producto estrella son los brownies de chocolate, pero también cuenta con tortillas, totopos y demás productos. No obstante, expresa que el camino no ha sido fácil, ya que comprendió que para escalar, necesitaba transmitir confianza y por eso se enfocó en las certificaciones. Una de ellas es la certificación ACELMEX, la cual es otorgada por la Asistencia al Celíaco de México.

“Esto me ayudó a entrar en las cadenas de retail”, puntualiza. Actualmente sus productos se encuentran en HEB y Chedraui, pero también los exporta a Estados Unidos, Guatemala y El Salvador.

Fue un reto, porque como pequeña empresa cuesta mucho económicamente. Para mi era muy importante lograrlo porque yo sé lo que es tener una enfermedad”.

El riesgo de la contaminación cruzada en las materias primas

Producir alimentos sin gluten, azúcar y lácteos es un reto, ya que debe evitar la contaminación cruzada. Es decir, evitar que lleguen partículas de estos ingredientes.

Por otra parte, obtener la materia prima no fue sencillo, ya que al contar con certificaciones, también debe asegurarse de que sus proveedores también las obtengan. Italia Prado hace énfasis en que ha tenido que buscar en otros países.

A pesar de esto, menciona que gracias a ser proveedora de cadenas de retail, ahora tiene la oportunidad de expandirse e incrementar su plantilla de 40 colaboradores a 60 aproximadamente.