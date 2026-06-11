¿Por qué tu dinero rinde menos si la inflación ya bajó? Esto pasa con la vivienda y los alimentos

Seguramente lo has notado al pagar la renta o salir a comer: aunque las cifras oficiales del Inegi señalan que la inflación en México bajó a 3.94%, el dinero rinde cada vez menos.

Esta desconexión entre los datos macroeconómicos y tu cartera tiene una explicación muy clara: mientras que productos volátiles como la electricidad o el huevo han dado un respiro, los gastos más pesados y recurrentes, como la vivienda y los alimentos, siguen atrapados en una racha de aumentos que asfixia el presupuesto familiar.

De acuerdo con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos?, la reducción de la inflación general no significa que la vida se haya abaratado, sino que existen tendencias persistentes que mantienen ciertos precios elevados.

"Todo el componente de servicios aumenta más que prácticamente cualquier otro rubro", explicó la especialista.

¿Qué servicios aumentaron más en mayo?

El encarecimiento no es parejo. Entre los servicios que registran los mayores incrementos anuales destacan:

Restaurantes y alojamiento: +6.69%

+6.69% Seguros y servicios financieros: +6.36%

+6.36% Servicios educativos (colegiaturas): +5.90%

+5.90% Servicios de salud: +5.00%

Además, la renta de vivienda y el transporte público y privado continúan presionando el gasto mensual de las familias mexicanas.

Si la inflación bajó, ¿por qué todo sigue tan caro?

La explicación técnica está en la metodología del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), calculado por el Inegi, el cual divide los precios en dos grandes componentes:

Inflación subyacente (Precios rígidos): Incluye los bienes y servicios más estables a mediano plazo, como la vivienda, la educación y el entretenimiento. Actualmente permanece elevada en 4.19% anual. Inflación no subyacente (Precios volátiles): Incluye productos afectados por factores externos como el clima o decisiones de gobierno (frutas, verduras y energéticos).Los productos que ayudaron a bajar la inflación.

Sofía Ramírez Aguilar detalló que el alivio en la inflación general se debió principalmente al comportamiento de la inflación no subyacente, que descendió un 1.65% respecto al mes anterior, ubicándose en 3.10% anual.

En términos prácticos, los productos que bajaron de precio en mayo fueron:

Tomate verde

Huevo

Pepino

Gas doméstico natural

Electricidad

¿Qué significa esto para tu bolsillo y tus finanzas personales?

Aunque el dato macroeconómico es positivo, la percepción de encarecimiento se mantiene porque los gastos recurrentes (comida fuera de casa, transporte, renta) siguen al alza.

La directora de México, ¿Cómo Vamos? recordó que la política monetaria de Banxico (las tasas de interés altas) todavía requiere tiempo para enfriar el componente subyacente, que es el que verdaderamente marca la tendencia a largo plazo.

Dado que los servicios y la vivienda siguen subiendo, mayo y junio son meses clave para recortar "gastos vampiro" (como comer fuera de casa en exceso) y priorizar el ahorro en instrumentos de renta fija, aprovechando que las tasas de interés siguen siendo atractivas.

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