El fabricante chino de chips CXMT se dispara 500% en su debut en bolsa

El principal fabricante chino de chips de memoria CXMT se valorizó más de 500% al debutar este lunes en la bolsa de Shanghái, en medio de una creciente demanda mundial por los semiconductores para la inteligencia artificial.

La carrera global por construir centros de datos capaces de entrenar y ejecutar la tecnología de IA provocó una escasez de chips de memoria y un boom de empresas fabricantes.

ChangXin Memory Technologies (CXMT) aspira a competir con los gigantes surcoreanos Samsung Electronics y SK hynix, y el estadounidense Micron en el mercado de los semiconductores.

La empresa con sede en Anhui recaudó 66,600 millones de yuanes (9,800 millones de dólares) en su oferta pública inicial, informó la agencia financiera Bloomberg News.

Las acciones de la empresa se dispararon más de 500% a media mañana, llevando su capitalización de mercado a 3.5 billones de yuanes (520,000 millones de dólares), con lo que se convirtió en la empresa más valiosa de China.

Los chips de memoria avanzados tienen una enorme demanda global como componentes clave de los servidores de IA.

Con ello, se dispararon las utilidades de los productores y se creó un faltante de los chips de memoria DRAM, utilizados en computadoras portátiles, teléfonos y otros dispositivos, que se han encarecido.

Eso explica que el gigante estadounidense Apple estaría probando los chips DRAM de CXMT en sus productos.

La empresa china, fundada en 2016, es el cuarto mayor fabricante mundial de chips DRAM, con casi 8% del mercado, detrás de Samsung, SK hynix y Micron.