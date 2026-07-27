Infantino acusa a los críticos del Mundial 2026 de difundir odio en una carta abierta

El presidente de la FIFA, ⁠Gianni Infantino, ha respondido a las críticas al Mundial, acusando a sus detractores de difundir odio y noticias ⁠falsas, al tiempo que ha defendido el torneo como un éxito que ha celebrado la unidad, la seguridad y la inclusión.

En una carta abierta publicada este lunes, Infantino, de 56 años, afirmó que los detractores habían pasado por alto la alegría ⁠y el espíritu de unión que vivieron millones ⁠de aficionados de todo el mundo que presenciaron el torneo, ganado por España y celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

"Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo", dijo.

"A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo". "¡No hubo violencia, ni incidentes, la seguridad fue del 100%, solo alegría y felicidad!".

La FIFA se enfrentó a críticas por diversas cuestiones durante el torneo, entre ellas el debate sobre las restricciones de visados de Estados Unidos que afectaron a aficionados y dirigentes de varios países, así como las preocupaciones relacionadas con selecciones procedentes de regiones en conflicto.

La carta de Infantino también se produjo tras el escrutinio de la gestión por parte de la FIFA del caso disciplinario de Folarin Balogun, una decisión de suspender la sanción automática de un partido que se le había impuesto tras su tarjeta roja contra Bosnia y Herzegovina, a raíz de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las decisiones arbitrales en el partido de Argentina contra Egipto también generaron un amplio debate entre aficionados y comentaristas.

Aunque Infantino no se refirió a casos concretos, argumentó que muchas de las decisiones arbitrales y disciplinarias criticadas durante el torneo eran habituales en diversas competiciones de todo el mundo.

"Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", añadió.

"Resulta curioso que los mismos ⁠países que emplean estas prácticas sean los que las critican".

Polémicas sobre los ⁠visados

Infantino señaló la participación de países que se ⁠enfrentan a tensiones políticas, crisis internas y problemas sanitarios nacionales como prueba de la capacidad del fútbol para trascender las divisiones.

Si bien la participación de ⁠Irán se produjo en un contexto de conflicto con EU, los problemas relacionados con la crisis interna de Haití y el brote de ébola en República Democrática del Congo también llamaron la atención sobre las restricciones de visados y de viaje.

Al árbitro somalí del Mundial, Omar Abdulkadir Artan, se le impidió entrar en EU a pesar de tener un visado válido.

"Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. La selección iraní recibió visados para entrar porque el fútbol tiene que ver con la paz. No tiene que ver con la política", dijo.

"Se concedieron visados a países que se enfrentan a graves problemas sanitarios u otros retos".

"Cuando ⁠el fútbol dio a conocer Haití al mundo, un país que muchos no pueden o no quieren visitar, quizá sea hora de dejar a un lado las plumas y los teclados y mostrar algo de respeto a los equipos que jugaron".