Angel Ventures lleva su experiencia en startups a los negocios tradicionales con Apex Lab

Angel Ventures ampliará su estrategia de inversión más allá de las startups. La firma creó Apex Lab, una nueva unidad de negocio con la que desarrollará empresas propias y adquirirá negocios tradicionales con potencial de crecimiento, apoyándose en tecnología, capital y profesionalización de procesos.

La nueva unidad forma parte de AltCore, el programa de inversión de Angel Ventures que reúne tres líneas de negocio: venture capital, crédito empresarial privado (Aura) y, ahora, el desarrollo y operación de empresas tradicionales (Apex Lab). Con esta estrategia, la firma mantendrá sus inversiones en startups, mientras diversifica su portafolio hacia otros modelos de crecimiento.

La decisión responde a un patrón que la firma identificó tras 17 años invirtiendo en startups. De acuerdo con Hernán Fernández, Managing Partner de Angel Ventures, existen negocios rentables que no logran escalar por falta de capital, procesos profesionales e infraestructura tecnológica, más que por ausencia de demanda. Esa experiencia dio origen a Apex Lab, cuyo objetivo será aplicar herramientas y metodologías utilizadas en empresas de alto crecimiento a negocios tradicionales.

Hemos visto de cerca qué decisiones aceleran el crecimiento, qué errores limitan la escalabilidad y qué señales permiten identificar oportunidades antes de que el mercado las reconozca. Apex Lab nace de todo ese aprendizaje”, señaló el directivo.

El mercado pet, la primera apuesta

La primera empresa creada bajo este modelo es Bark & Co, un Dog Wellness Club que abre operaciones este 27 de julio en San Pedro Garza García, Nuevo León.

La elección del sector responde al crecimiento de la industria pet en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cerca del 73% de los hogares del país convive con al menos un perro, lo que representa una población estimada de 44 millones de animales.

José Mario Guillé, Partner de Angel Ventures y responsable de Apex Lab, explicó que el atractivo del mercado no radica únicamente en su tamaño, sino en la evolución del consumo. Cada vez más familias destinan una mayor parte de su presupuesto a productos y servicios especializados para sus mascotas, como nutrición premium, medicina preventiva, entrenamiento, grooming y hotelería.

Cada vez más familias reconocen que un perro necesita bienestar físico, emocional, mental y social. Ese cambio está impulsando una nueva etapa de crecimiento en la industria", comentó.

De acuerdo con International Market Analysis Research and Consulting Group, el mercado pet en México representa una oportunidad estimada de entre 5,400 y 8,300 millones de dólares. Tan solo el segmento de servicios especializados, que incluye guardería, hotelería, entrenamiento, grooming y bienestar, alcanza un valor potencial de entre 1,500 y 2,500 millones de dólares.

Bark & Co, la apuesta por un modelo integral

Bark & Co ofrece servicios de hotel, guardería, entrenamiento, grooming y spa bajo un mismo concepto, con una filosofía enfocada en el bienestar emocional de los perros mediante técnicas de refuerzo positivo y un manejo libre de estrés y miedo.

Para Angel Ventures, el potencial del negocio también radica en la fragmentación del mercado. Actualmente, servicios como hotelería, entrenamiento, grooming, nutrición y atención veterinaria suelen operar de manera independiente.

"Creemos que el futuro está en integrar todos esos servicios bajo una misma marca, estándar y filosofía de bienestar", señaló José Mario Guillé.

Con Apex Lab, la firma busca replicar este modelo en otras industrias donde identifique mercados tradicionales con potencial de crecimiento, aplicando la experiencia adquirida en el ecosistema emprendedor para desarrollar empresas con modelos de operación más escalables.