La Casa de Toño y la pregunta que todo emprendedor debería responder: ¿cuánto vale su empresa?

La posible adquisición de La Casa de Toño por parte de Grupo Gigante, con una valuación estimada en 400 millones de dólares, ha despertado interés sobre cómo se determina el valor de una empresa. Aunque la operación aún está en análisis, la cifra refleja que el precio de un negocio va más allá de sus ventas o del número de sucursales y considera factores como su rentabilidad, capacidad de crecimiento y posición en el mercado.

Conocer el valor de la compañía no solo sirve para una posible venta, también es una herramienta para tomar decisiones estratégicas, negociar con inversionistas, acceder a financiamiento, entre otros.

De acuerdo con Harvard Business School, el valor de una empresa no depende únicamente de sus ingresos o utilidades, también influyen factores como su capacidad para generar flujo de efectivo en el futuro, el riesgo del negocio, sus activos, la fortaleza de la marca y las condiciones del mercado.

¿Cuándo conviene valuar una empresa?

Muchas empresas esperan a recibir una oferta de compra para conocer cuánto vale su negocio; sin embargo, una valuación puede convertirse en una herramienta para planear el crecimiento y respaldar decisiones financieras mucho antes de ese momento. Entre las situaciones en las que resulta más útil se encuentran:

Levantar capital y negociar con inversionistas

Solicitar un crédito o refinanciar una deuda con información financiera que respalde la negociación.

Incorporar o separar socios y determinar el valor de sus participaciones.

Preparar un proceso de sucesión familiar.

Vender una parte o la totalidad de la empresa.

Medir si una estrategia de crecimiento, como abrir sucursales o lanzar una nueva línea de negocio, realmente está incrementando el valor de la compañía.

4 métodos para calcular el valor de una empresa

No existe una fórmula única para determinar cuánto vale un negocio, de hecho, la metodología depende del objetivo de la valuación, del tipo de empresa y de la información financiera disponible, revela Harvard Business School, pues en muchos casos se utilizan varios métodos para obtener una estimación más precisa.

1. Flujo de efectivo descontado

Es uno de los métodos más utilizados por inversionistas porque busca estimar cuánto dinero generará la empresa en el futuro.

El modelo proyecta los ingresos, gastos y flujo de efectivo que el negocio podría generar durante los próximos años. Posteriormente, esos recursos se convierten a su valor actual mediante una tasa de descuento que considera variables como el riesgo de la empresa, el costo del capital y la inflación.

Por ejemplo, una empresa que hoy obtiene utilidades moderadas, pero tiene contratos firmados para expandirse durante los próximos cinco años, puede valer más que otra con mayores ingresos actuales, pero sin perspectivas de crecimiento.

Este método resulta especialmente útil para empresas con operaciones consolidadas y perspectivas de crecimiento claras, ya que incorpora el potencial futuro del negocio y no solo su desempeño actual.

2. Comparación con empresas similares

Cuando una persona quiere vender una casa, normalmente revisa cuánto cuestan inmuebles parecidos en la misma zona. La lógica es similar para las empresas, por ello este método analiza operaciones recientes o compañías comparables dentro de la misma industria para estimar cuánto podría valer un negocio. Para ello se utilizan indicadores como ventas, utilidades o EBITDA, una medida que refleja las ganancias generadas por la operación del negocio antes de considerar intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Por ejemplo, si varias cadenas de restaurantes fueron adquiridas por un valor equivalente a ocho veces su EBITDA, esa referencia puede servir para calcular el rango de valuación de otra empresa del sector.

Esta metodología permite obtener una referencia rápida basada en el mercado; sin embargo, requiere encontrar empresas realmente comparables, algo que no siempre ocurre en negocios familiares o altamente especializados.

3. Valor de los activos

No todas las empresas obtienen su valor por las utilidades que generan, algunas concentran gran parte de su patrimonio en activos físicos como inmuebles, maquinaria, vehículos, inventarios o terrenos.

En estos casos, la valuación parte del patrimonio de la empresa: se suma el valor de todos los activos y posteriormente se descuentan las deudas u otras obligaciones financieras.

Según Oracle NetSuite, este método suele emplearse en industrias manufactureras, inmobiliarias o de transporte, donde los activos representan una parte importante del negocio. También es frecuente en procesos de liquidación o cuando una empresa busca conocer el valor mínimo de su patrimonio.

Su principal limitación es que no considera elementos como la reputación de la marca, la lealtad de los clientes o el potencial de crecimiento.

4. Enterprise Value

Cuando una empresa analiza comprar otra, el precio de venta no siempre refleja el costo real de la operación. También es necesario considerar la deuda, el efectivo disponible y otras obligaciones financieras.

Para ello se utiliza el Enterprise Value (EV), un indicador que suma el valor de la empresa y su deuda, para después descontar el efectivo disponible. El resultado permite conocer cuánto costaría realmente adquirir ese negocio.

Según NetSuite, este indicador es uno de los más utilizados en procesos de fusiones y adquisiciones porque ofrece una visión más completa que el precio de venta de la empresa.

La valuación no es una cifra permanente, puede aumentar conforme la empresa mejora su rentabilidad, fortalece su marca, diversifica sus ingresos o demuestra que tiene capacidad para crecer. Del mismo modo, una alta dependencia de un solo cliente, problemas financieros o una disminución en las ventas pueden reducir su valor.