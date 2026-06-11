¿Se abarató el costo de vida? Mexicanos necesitaron 4,930 pesos para adquirir la canasta básica en mayo

El costo de vida de los mexicanos se abarató ligeramente en mayo de 2026 respecto a abril, gracias a que la inflación se moderó, de acuerdo con las Líneas de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los mexicanos necesitaron 4,930 pesos para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios en las ciudades del país durante mayo de 2026, esto es 0.5% menos que el mes pasado.

En tanto que en el ámbito rural se necesitaron 3,554 pesos durante el quinto mes del año para acceder a la canasta alimentaria y no alimentaria, igualmente 0.5% menos que en abril.

De esta manera, las líneas de pobreza se redujeron más que la inflación, que en mayo fue de -0.2% a tasa mensual.

No obstante, en su comparación anual, las Línea de Pobreza por Ingresos tanto en el ámbito rural como en el urbano subieron 5.1%, superando la inflación general anual que fue de 3.9% en el quinto mes del año.

Jitomate, lo que más encareció el costo de vida

El Inegi resaltó que los productos que más contribuyeron al aumento anual del costo de vida fueron los de la canasta alimentaria tanto en las ciudades como en el campo.

Al interior de la canasta alimentaria, el producto que más presionó al alza fue el jitomate, con un aumento anual de 99% en su precio, seguido por los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, que subieron 6.6%, y por la papa, que repuntó 57 por ciento.

Después de la canasta alimentaria, los rubros que más presionaron al alza sobre el costo de la canasta básica de alimentos y servicios fue el transporte público, que en las ciudades se encareció 7.4% y en el campo 7.9% anual.

Por último, en las ciudades el tercer rubro con mayor incidencia al alza sobre el costo de vida fue el de educación, cultura y recreación, que aumentó 5.9% a tasa anual, mientras que en el campo fue el de Cuidados personales con un alza de 4 por ciento.

¿Cuánto se necesita para acceder a la canasta alimentaria?

Por otro lado, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (es decir, pura canasta alimentaria) tuvo un aumento superior al de la inflación general anual.

En las ciudades, el costo de la canasta alimentaria incrementó 6.9%, a 2,597 pesos, mientras que en el campo aumentó 6.3%, a 1,960 pesos.