El oro inica la semana con alzas de 1% por presiones sobre el crudo y con el foco en la Fed

Los precios del oro subían este lunes, ya que la tregua ⁠entre Estados Unidos e Irán provocó una caída de los precios del crudo, ayudando a aliviar la preocupación sobre la inflación y el riesgo de un ⁠alza de las tasas de interés ⁠en una semana en la que está prevista la reunión de los responsables de política monetaria de la Reserva Federal.

A las 10:30 GMT, el oro al contado ganaba un 1%, hasta los 4,093.34 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto mejoraban un 0.6%, para colocarse en los 4,095.6 dólares.

"Los metales preciosos comenzaron la semana con buen pie, impulsados por una tregua en las hostilidades en Oriente Medio. El petróleo se ha desplomado y tanto el dólar como el rendimiento de los bonos del Tesoro se han moderado", afirmó el analista independiente Ross Norman.

El índice dólar cedía un 0.2%, abaratando el oro para los compradores extranjeros.

Un alto cargo iraní dijo a Reuters el domingo que su país detendrá sus ataques siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo. Washington suspendió su campaña de bombardeos después de que los asesores del presidente Donald Trump le indicaran que se están quedando sin objetivos y expresaran su preocupación por el agotamiento del ⁠arsenal.

Los precios del petróleo se desplomaban ⁠más de un 5%, avivando la ⁠esperanza de una solución diplomática para rebajar la tensión del conflicto en torno al estrecho ⁠de Ormuz. El aumento de los precios de la energía aviva los temores inflacionistas y aumenta las expectativas de unas tasas altas durante más tiempo.

Los inversores tienen ahora la mirada puesta en la reunión de la Fed del miércoles, en la que se decidirán las tasas. Alrededor del 34% de los actores del mercado anticipan que habrá un alza de tipos.

En otros metales ⁠preciosos, la plata al contado subía 1.7%, a 59.16 dólares por onza; el platino ganaba 2.9%, a 1,633.8 dólares; y el paladio mejoraba 3.2%, a 1,282.99 dólares.