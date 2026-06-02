Precio del jitomate da un (pequeño) respiro al bolsillo, después de venderse en casi $100 el kilo

Después de venderse en casi 100 pesos el kilo en supermercados, el precio del jitomate empieza a ceder y da un ligero respiro al bolsillo de los hogares mexicanos.

Hace unas semanas, este emblemático alimento se vendía entre 40 y 70 pesos el kilo en mercados de la ciudad de México; sin embargo, actualmente se comercializa entre 20 y 45 pesos, dependiendo del tipo de jitomate y su calidad.

“Ya bajó un poco, pero aún sigue caro en comparación a los precios que normalmente se ven, de entre 10 y 20 pesos el kilo”, señala Virginia, ama de casa.

En supermercados la historia es similar. Los precios van de 20 y hasta 78.50 pesos, de acuerdo con los datos publicados en su portal de internet este 2 de junio. Hasta hace unos días, se vendía en 98.50 pesos en La Comer.

Walmart

Jitomate saladet: 36.00 pesos.

Chedraui

Jitomate saladet: 34.90 pesos.

Jitomate bola: 78.50 pesos.

Soriana

Jitomate saladet: 46.00 pesos.

Jitomate bola: 69.90 pesos.

La Comer

Jitomate Bola: 68.20 pesos.

Jitomate saladet: 49.00 pesos.

Tiendas SuperISSSTE

Jitomate saladet: 19.90 pesos (según Quién es Quién en los Precios).

Sheinbaum va por acuerdo para bajar precio de jitomate

El gobierno de México busca concretar acuerdos para reducir el precio del jitomate. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que mañana (3 de junio) se reunirá con productores y comercializadores del alimento para buscar soluciones que reduzcan su precio.

La mandataria explicó, recientemente, que el encarecimiento de este alimento se debe a la menor oferta que existe en el mercado, debido a que Estados Unidos está importando “mucho” jitomate, porque hubo heladas en Florida y no se dio la producción que esperaban. A la par, en México se registró una de plaga en la siembra y cosecha del alimento; entonces, “hay menos producto y sube (el precio)”.

fernando.franco@eleconomista.mx