AstraZeneca bate las previsiones del segundo trimestre y mantiene sus objetivos

AstraZeneca superó ⁠este lunes las expectativas de ganancias para el ⁠segundo trimestre y reiteró sus previsiones para 2026 gracias a la demanda de sus tratamientos, en un intento de la ⁠farmacéutica por disipar las preocupaciones sobre ⁠las perspectivas de crecimiento a largo plazo tras el reciente fracaso de un ensayo clínico.

Aunque la fuerte demanda de tratamientos contra el cáncer y las enfermedades raras sigue impulsando el crecimiento del gigante farmacéutico en el contexto de presión sobre los precios, el inesperado fracaso de un ensayo clínico este mes ha centrado la atención en su cartera de medicamentos en desarrollo y en si su objetivo de ingresos a largo plazo podría verse amenazado.

El resultado bruto de explotación de la empresa para el trimestre finalizado el 30 de junio aumentó un 18%, hasta los 2.63 dólares por acción, mientras que los ingresos totales se dispararon un 5%, hasta los 15,380 millones de dólares, a tipos de cambio constantes.

Según un consenso elaborado por la propia empresa, los ⁠analistas esperaban, de promedio, una ganancia de ⁠2.48 dólares por acción sobre ⁠unas ventas de 15,390 millones de dólares.

AstraZeneca sigue previendo que ⁠la ganancia bruta de explotación por acción de 2026 aumente en un porcentaje de dos dígitos bajos, con unos ingresos totales que crecerán a un ritmo de un dígito medio-alto. En 2025, había registrado un crecimiento de las ventas y las ganancias de alrededor del 8% y el 11%, respectivamente.