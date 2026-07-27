Consumidores piden a la UE actuar ante cargos imprevistos por arancel a pequeños paquetes

La ⁠federación europea de consumidores y un destacado europarlamentario están presionando a la Comisión Europea para que garantice ⁠que los consumidores no tengan que hacer frente a cargos inesperados en sus compras por internet destinados a sufragar un nuevo arancel aduanero. El 1 de julio, la Unión Europea introdujo una tasa de 3 euros (3.41 dólares) sobre las importaciones ⁠de comercio electrónico de bajo valor que anteriormente ⁠entraban en el bloque libres de aranceles.

BEUC, la organización que agrupa a las asociaciones de consumidores de 31 países europeos, afirma que los consumidores deben conocer el precio total, incluidos los aranceles. La organización ha señalado que, en ocasiones, los aranceles solo se muestran al final del proceso de pago o ni siquiera se indican, lo que puede dar lugar a un recargo imprevisto.

Los operadores postales europeos, como PostNL y La Poste, señalan que el destinatario final podría tener que hacer frente a solicitudes de pago antes de la entrega.

Dirk Gotink, el eurodiputado neerlandés que supervisó el expediente aduanero en el Parlamento Europeo, escribió al comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, en una carta fechada el 7 de julio, a la que ha tenido acceso Reuters, para quejarse de esta práctica, subrayando que los pagos deben ser responsabilidad de las plataformas.

"Los consumidores no deberían recibir cargos inesperados en el momento de la entrega ni como condición previa a la misma", dijo Gotink.

En algunos casos, los operadores postales también añaden importantes tasas administrativas, según BEUC, que tiene previsto realizar una encuesta entre los consumidores en los próximos meses para obtener una visión completa de la situación.

Un portavoz de la Comisión Europea señaló que las empresas son legalmente responsables de los aranceles aduaneros y que estos no deben repercutirse a los consumidores. Añadió que se está siguiendo de cerca la situación.

Las plataformas chinas de comercio electrónico Temu y AliExpress sí incluyen los derechos de aduana al finalizar la compra. En ⁠el caso de AliExpress, se trata de lo que denomina una "estimación". ⁠

Shein no lo hace, pero afirma que paga ⁠todos los derechos aplicables y que los precios ya lo tienen en cuenta. Algunas entregas de Shein proceden de almacenes de ⁠la UE, que no están sujetos a derechos de aduana.

El arancel está diseñado, en parte, para frenar lo que la UE denomina competencia desleal por parte de los minoristas en línea y el aumento del número de paquetes de comercio electrónico hasta los 5,800 millones en 2025.

La consultora aeronáutica neerlandesa Rotate afirma que la capacidad de los aviones de carga directos de China a Europa cayó 18% en las 48 horas posteriores a la entrada en vigor de los aranceles, aunque esta caída se moderó a 14% en la primera semana completa.

Bélgica y Hungría, ⁠ambos importantes puntos de entrada para las importaciones de comercio electrónico, experimentaron descensos más pronunciados, mientras que la capacidad con destino al aeropuerto londinense de Stansted, en Reino Unido —país no miembro de la UE—, aumentó un 25 por ciento.