Xi Jinping le dice a Lula que China respalda a Brasil en su rechazo a la injerencia externa

China apoya a Brasil ⁠en su "rechazo a la injerencia externa" y está dispuesta a reforzar la coordinación ⁠estratégica bilateral y multilateral, ⁠dijo el presidente chino, Xi Jinping, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conversación telefónica, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

En una publicación en las redes sociales, Lula señaló que ambos líderes también apoyaron avanzar en las negociaciones sobre un posible acuerdo entre China y el bloque sudamericano del Mercosur, del que forman parte Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cualquier posible acuerdo comercial incluiría "las flexibilidades necesarias", mientras que Brasil mantiene su compromiso de diversificar sus mercados y socios comerciales, señaló Lula, sin ⁠dar más detalles.

"Reiteramos ⁠nuestro objetivo común ⁠de ampliar la cooperación en ámbitos estratégicos y ⁠de alta tecnología, como la inteligencia artificial, los satélites, el procesamiento de minerales críticos y el comercio de fertilizantes", añadió el presidente brasileño.