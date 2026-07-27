La planta de CATL-Stellantis en España empleará hasta 1,700 trabajadores chinos para su construcción

La ⁠gigafábrica de propiedad conjunta de CATL y Stellantis, ⁠situada en la región española de Aragón, dará empleo a una media de 1,000 trabajadores procedentes de China durante ⁠la fase de construcción, dijo ⁠el presidente de Aragón en una rueda de prensa celebrada este lunes.

La empresa conjunta, denominada "Contemporary Star Energy" o CSE, formará a 4,000 trabajadores aragoneses para dotar de personal a la planta una vez que esta funcione a pleno rendimiento, añadió Jorge Azcón en declaraciones junto al director ejecutivo de CSE, Andy Wu.

La planta, cuya primera piedra se colocó en noviembre de 2025, ha recibido todas las autorizaciones necesarias para completar su construcción.

Actualmente hay 500 personas trabajando en la construcción de la planta, de las cuales 172 proceden de China, en su mayoría para desempeñar funciones de diseño y gestión.

Andy ⁠Wu, director ejecutivo de la ⁠empresa conjunta, se trasladará ⁠en breve a Zaragoza, la capital de Aragón, en el noreste ⁠de España.

El número de trabajadores chinos empleados en la planta durante la construcción alcanzará un máximo de 1,700, y el ritmo de su llegada dependerá de cuándo reciban los visados y los permisos de trabajo.

La producción, cuyo inicio se había previsto inicialmente para finales ⁠de 2026, comenzará en los primeros meses de 2027.