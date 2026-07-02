Loa pubs ingleses podrán abrir de madrugada para el partido de octavos contra Mexico del Mundial 2026

Los pubs y bares de Inglaterra ⁠y Gales podrán abrir hasta las 5 de la madrugada del lunes, anunció estejueves el primer ministro Keir ⁠Starmer, para que los aficionados puedan ⁠ver el partido de octavos de final del Mundial contra México sin tener que volver a casa dando tumbos a la hora de cierre.

El Gobierno anunció la ampliación del horario para el partido del domingo por la noche en la Ciudad de México, que dará comienzo a la 1 de la madrugada de Inglaterra, eliminando los trámites burocráticos que normalmente obligarían a cada local a solicitar permiso para servir alcohol fuera de horario.

Se concedieron ampliaciones similares para los partidos anteriores de Inglaterra en el torneo que comenzaron antes de las 22:00 hora local, y el ministro del Interior hizo uso de sus facultades para ampliar los horarios de venta de alcohol en ocasiones de "importancia excepcional a nivel internacional, nacional o local".

El cambio supondría lo que los responsables han ⁠descrito como un impulso muy bienvenido ⁠para el sector de ⁠la hostelería, ya que permitiría a los locales sacar partido de ⁠lo que se prevé que sea una noche de gran demanda, en la que los aficionados se reunirán para animar al equipo de Thomas Tuchel.

"Los bares y los aficionados estarán encantados con esta decisión, porque todos sabemos que el mejor lugar para ver el partido es el bar de la esquina", ⁠dijo Emma McClarkin, directora ejecutiva de la Asociación Británica de Cerveza y Bares.