Ebrard perfila estrategia para fortalecer la economía con producción nacional tras revisión anual del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que el gobierno federal impulsa una estrategia para fortalecer la economía mexicana mediante el incremento de la producción nacional en sectores estratégicos como la industria farmacéutica, los semiconductores y el sector automotriz, en paralelo con las negociaciones comerciales que mantiene con Estados Unidos en el marco del T-MEC.

Como parte de la estrategia para reducir la dependencia de importaciones, Ebrard Casaubón informó que el gobierno busca incrementar la producción nacional de insumos farmacéuticos.

Explicó que México produce actualmente 82 ingredientes farmacéuticos activos (API) y trabaja con la industria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el secretario de Salud, David Kershenobich, para ampliar esa capacidad.

Sobre semiconductores, indicó que también se impulsa una política para atraer inversiones relacionadas con centros de datos y componentes electrónicos, aprovechando la presencia de empresas internacionales instaladas en el país.

Recordó que recientemente la presidenta encabezó reuniones con empresas del sector para acelerar nuevos proyectos productivos.

Buscan sustituir importaciones de vehículos

El secretario anunció además que otra de las prioridades del gobierno es sustituir gradualmente la importación de vehículos destinados al mercado interno por unidades fabricadas en México.

Como ejemplo mencionó los proyectos anunciados por General Motors para producir en el país modelos que actualmente llegan desde Asia, entre ellos el Aveo.

Precisó que la empresa comenzará esa sustitución entre 2026 y 2028, mientras que otras armadoras preparan anuncios similares.

"Estamos trabajando para que los vehículos que hoy se importan para el mercado interno se produzcan en México", afirmó.

Ebrard añadió que, en el caso de General Motors, la empresa dejará de importar aproximadamente la mitad de los vehículos que actualmente trae desde China, como parte de la estrategia de fortalecimiento industrial impulsada por el gobierno federal.

Rechaza que la economía esté estancada

Al preguntarle sobre análisis que advierten una desaceleración económica derivada de la incertidumbre comercial, el titular de Economía rechazó ese diagnóstico.

Indicó que el gobierno ha trabajado de manera permanente con el sector privado durante las negociaciones con Washington y sostuvo que los principales organismos empresariales mantienen una visión distinta.

"La principal preocupación era el riesgo de que no siguiera vigente el tratado y tuviéramos que negociar otro en condiciones difíciles. Eso ya no ocurrió", afirmó.

Mientras que, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el nuevo esquema de revisiones anuales acordado con Estados Unidos no genera incertidumbre para las inversiones, sino que fortalece la certidumbre jurídica y económica para la región.

"Primero, el tratado se mantiene, número uno, muy importante. Número dos, en cualquier momento de aquí al 2036 entre los tres gobiernos se puede decir: se prolonga 16 años más. No es que ya deje 10 años y ya se acabó; en cualquier momento se puede también prolongar 16 años más", señaló la primera mandataria.

Aclaró que esta revisión no está relacionada con asuntos de seguridad, la reforma al Poder Judicial u otros temas de la agenda bilateral, sino con la estrategia comercial de Washington.