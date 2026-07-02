San Luis Potosí mantiene coordinación efectiva para preservar la paz

La coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y las Mesas para la Construcción de la Paz diarias, mantiene a San Luis Potosí entre las entidades con mayor reducción en delitos de alto impacto y genera condiciones de seguridad, gobernabilidad y confianza para la inversión.

La estrategia impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas, mantiene una coordinación permanente con autoridades federales y municipales que ha permitido a la entidad mantenerse entre las de mayor reducción en delitos de alto impacto, así lo afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al reconocer la labor de la Guardia Nacional como parte fundamental de estos resultados.

El funcionario destacó que las Mesas para la Construcción de la Paz y los operativos conjuntos que se realizan entre la Guardia Nacional, las fuerzas estatales, las corporaciones municipales y las instituciones federales ha sido determinante para mantener un entorno de mayor tranquilidad para la población, colocando a la entidad entre las más seguras del país tras registrar una reducción del 81 por ciento en delitos de alto impacto en lo que va del 2026.

Torres Sánchez señaló que esta estrategia integra el trabajo de las dependencias de los tres órdenes de Gobierno y los 59 ayuntamientos, privilegiando la coordinación institucional para atender de manera preventiva y operativa los desafíos en materia de seguridad. Indicó que los resultados reflejan un ambiente de estabilidad social y gobernabilidad que brinda certeza a las familias y favorece el desarrollo económico de la entidad.

Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá el trabajo conjunto con la Federación y los municipios para preservar la paz, proteger a las y los potosinos y consolidar un entorno donde las familias puedan vivir con mayor tranquilidad, realizar sus actividades diarias y convivir con seguridad en las cuatro regiones de San Luis Potosí.