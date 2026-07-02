Banca diversa fortalece confianza y talento: HSBC

En el sector financiero, la inclusión se ha convertido en un componente de gestión empresarial. Para HSBC México, la diversidad no sólo forma parte de una agenda social; también incide en la atracción de talento, el clima laboral, la innovación interna y la relación con clientes que demandan instituciones más cercanas y representativas.

Durante el Mes del Orgullo, el banco reafirmó que la diversidad y la inclusión se conmemoran en junio, pero se construyen con acciones durante todo el año. Bajo esa lógica, HSBC México obtuvo, por octavo año consecutivo, la certificación HRC Equidad MX, que lo reconoce como uno de los mejores lugares para trabajar para personas LGBTQ+ en el país.

Inclusión estratégica

La apuesta del banco se centra en crear entornos laborales donde las personas puedan desarrollarse con seguridad, respeto y autenticidad. En una industria basada en la confianza, la inclusión adquiere un valor adicional: fortalece la colaboración, mejora el sentido de pertenencia y permite que los equipos atiendan con mayor sensibilidad a distintas comunidades.

HSBC México ha acompañado esta estrategia con alianzas institucionales y acciones internas. Entre ellas destaca su colaboración con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), con el que patrocinó el encuentro “Identidades NB”, realizado en sus oficinas corporativas y con la participación de más de 100 empresas y personas aliadas. El banco también forma parte de la Red del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario de Copred.

La agenda incluye participación en ferias de empleo LGBTQ+, paneles de sensibilización y aprendizaje, así como el trabajo del grupo de afinidad ERG Pride, que reúne a 1,342 colegas en México. Además, la institución ofrece licencias de matrimonio, maternidad, paternidad y adopción superiores a las contempladas por la ley para su personal interno.

Cultura y desempeño

A escala global, 85% de los colaboradores de HSBC que se identifican como LGBTQ+ expresa orgullo por trabajar en la organización; en México, el indicador alcanza 88%. La institución también reportó que más de 6,000 colegas han completado el programa ally eLearning en 42 países, enfocado en brindar herramientas prácticas para ser personas aliadas y fortalecer comportamientos cotidianos de respeto e inclusión.

“Construir una cultura inclusiva LGBTQ+ es parte de cómo logramos bienestar y alto desempeño en HSBC”, señaló Laura Perea, directora general adjunta de People en HSBC México y Latinoamérica. Su mensaje coloca la inclusión como parte de la operación diaria del banco: una política de talento, cultura y servicio.