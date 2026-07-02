Volkswagen estudia vender su participación en el Bayern Múnich para hacer caja

El Grupo Volkswagen está estudiando la venta de su participación en el Bayern de Múnich, el club de fútbol más importante de Alemania y uno de los más grandes de Europa, como parte de un plan de reducción de costes a gran escala que podría conllevar el recorte de hasta 100,000 empleos en la automotriz alemana, según adelantó el medio local Correctiv y recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Además, Volkswagen también está revisando su participación accionarial en el VfB Stuttgart, otro club de fútbol de Alemania, así como otros patrocinios en el mundo del fútbol, según han develado fuentes cercanas.

El grupo alemán, que ha declinado hacer comentarios, también es propietario del VfL Wolfsburgo y tiene una participación del 20% en el FC Ingolstadt 04, de tercera división, pero tiene la intención de mantener estas inversiones, según las fuentes.

La revista Manager Magazin publicó la semana pasada que Volkswagen podría duplicar los recortes de empleo previstos, hasta alcanzar los 100,000 despidos, y cerrar cuatro plantas en Alemania, citando reuniones entre directivos. El consejero delegado, Oliver Blume, y otros ejecutivos han indicado internamente que el grupo sigue sin ser competitivo en áreas clave.

El Bayern de Múnich, actual campeón de la liga de Alemania, es el sexto equipo de fútbol más valioso del mundo, según Football Benchmark, con un valor empresarial estimado de alrededor de 5,350 millones de dólares.

Volkswagen posee una participación del 8.3% en el Bayern a través de su filial Audi y patrocina al equipo desde 2002. Además, el fabricante alemán posee el 10.4% del VfB Stuttgart y tiene un acuerdo de derechos de nombre para su estadio hasta 2033.