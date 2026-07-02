Canadá pretende anunciar en cumbre de la OTAN apoyo de 10 países a banco mundial de defensa

Canadá tiene previsto anunciar conjuntamente la ⁠participación de unas 10 naciones fundadoras en un banco mundial de defensa en la cumbre de la OTAN que se celebrará la próxima semana en Turquía, ⁠declaró estejueves a Reuters la ⁠principal negociadora canadiense.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, está impulsando el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB) como parte de su llamamiento de este año a crear una alianza de "potencias medias" para combatir lo que él considera la fractura del orden mundial tradicional liderado por Estados Unidos.

"Nos hemos fijado la cumbre de la OTAN como fecha límite (...) Lo que pretendemos anunciar es la lista de miembros fundadores", afirmó Isabelle Hudon, principal negociadora canadiense en la puesta en marcha de esta iniciativa multilateral y directora general del Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá.

El objetivo del banco es reforzar la defensa de las naciones aliadas mediante la captación de hasta 100,000 millones de libras esterlinas (133,000 millones de dólares) en financiación a bajo costo.

Hudon dijo que es probable que la lista inicial de países esté compuesta en su totalidad por países europeos, además de Canadá, pero se negó a nombrarlos. Advirtió de que el anuncio depende de las negociaciones finales con los aliados, entre otras cosas sobre sus compromisos de capital, pero afirmó que ⁠el proyecto tenía impulso.

"Mi primer ministro dijo que ⁠no debíamos aspirar a la perfección ⁠antes de poner ‌en marcha esta iniciativa, que debíamos reunir a los países que estuvieran ⁠preparados para ser considerados miembros fundadores, y que, a partir de ahí, la adhesión seguiría abierta", señaló ​Hudon.

El futuro del proyecto sigue siendo incierto sin el respaldo de países fundamentales para que consiga una calificación crediticia AAA.

El DSRB ha mantenido conversaciones fructíferas con Corea del Sur y hay un 50% de posibilidades de que se incorpore, posiblemente más adelante, indicó Hudon, añadiendo que, por el momento, ningún otro ⁠país del G7 está cerca de adherirse.