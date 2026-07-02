CTM respalda revisión del T-MEC y propone la creación de un Consejo Plural Laboral

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) anunció su postura frente a la nueva etapa de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la cual busca vincular la estabilidad laboral con el fortalecimiento de la integración económica en la región de Norteamérica.

A través de un comunicado firmado por su secretario general, Tereso Medina Ramírez, el organismo sindical manifestó que el proceso de revisión representa una vía para consolidar la confianza en el mercado mexicano, incentivar la inversión y promover el empleo formal, así como el desarrollo industrial.

La postura de la central obrera adquiere relevancia dado que la CTM se mantiene como la organización sindical con mayor representatividad y membresía en el país. Al agrupar a federaciones estatales, nacionales y sindicatos de industria en sectores clave como el automotriz, manufacturero, de la construcción y de servicios, las decisiones e iniciativas de esta confederación impactan directamente en las negociaciones colectivas y en la fijación de estándares laborales a nivel nacional.

Ante la perspectiva de revisiones anuales programadas hasta el año 2036, la central obrera señaló que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del tratado debe operar bajo criterios de reciprocidad entre las naciones firmantes. La organización demandó que las exigencias en materia laboral aplicadas a México se extiendan con el mismo criterio hacia los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, argumentando que el movimiento obrero en el país ha actualizado su marco normativo y fortalecido la contratación colectiva.

En este contexto, la CTM reconoció la conducción institucional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, en la defensa de los intereses nacionales durante las mesas de diálogo con los socios comerciales.

Como parte de su estrategia para el periodo de revisión, la CTM planteó la creación de un Consejo Plural Laboral que cuente con representación directa del sector obrero.

“Esta instancia operaría de manera permanente como un mecanismo técnico encargado de dar seguimiento a las modificaciones del acuerdo comercial, vigilar el cumplimiento de la normatividad interna y prever los desafíos económicos y laborales en los próximos años”, indicó el líder de la CTM.

La confederación, que afirma representar a más de seis millones de trabajadores, concluyó que la competitividad del país de cara a las cadenas de valor regionales depende de la combinación de capacitación continua, productividad y diálogo social entre los sectores involucrados.