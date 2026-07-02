Felifer impulsa al campo queretano con apoyos

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, continúa impulsando al campo queretano con apoyos en especie para productores de temporal, como parte del programa “Impulso al Sector Agrícola”.

A través de la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario, se lleva a cabo este programa con el que se ha repartido semilla de maíz criollo a 375 productores locales, raquetas de nopal verdulero a 157 productores y así como hijuelos de maguey pulquero para 75 beneficiarios más.

Con estas entregas, los productores cuentan con los insumos necesarios para realizar sus siembras durante la temporada de lluvias y aprovechar al máximo la humedad del suelo.

Esta entrega se suma a la realizada previamente por el alcalde en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, con una inversión de 1.1 millones de pesos para beneficiar a más de 550 queretanas y queretanos y con ello fortalecer la actividad agrícola en las comunidades rurales del municipio.

De forma paralela, la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario mantiene activas jornadas de capacitación dirigidas a los beneficiarios, en las que se abordan técnicas de siembra para temporal, manejo eficiente del riego y control de plagas, así como de enfermedades en los cultivos.

Además, se han mantenido jornadas agropecuarias itinerantes, principalmente en Felipe Carrillo Puerto y Santa Rosa Jáuregui, que ofrecen servicios integrales como atención médica, la entrega de semillas, capacitación y vinculación comercial, bajo el modelo denominado “El Círculo Virtuoso del Productor Agropecuario”, en beneficio de las y los productores.

Con estas acciones, el Municipio de Querétaro impulsa una estrategia integral que combina la entrega de insumos con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores, lo cual favorece a una producción agrícola más productiva, sostenible y resiliente.