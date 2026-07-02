Sheinbaum descarta impacto económico por revisión del T-MEC y destaca fortaleza del peso

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que la revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no representa un riesgo para la economía nacional y afirmó que el peso mexicano se mantiene sólido frente al dólar, pese al anuncio del gobierno estadounidense de modificar la periodicidad de las revisiones del acuerdo comercial.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la primera mandataria sostuvo que la decisión de Estados Unidos era previsible y descartó que exista incertidumbre entre los mercados o los inversionistas por este cambio.

"Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos, y no hay un nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana", afirmó.

Sheinbaum destaca estabilidad del peso frente al dólar

La titular del Ejecutivo explicó que el comportamiento reciente del tipo de cambio refleja la fortaleza de la economía mexicana y minimizó la ligera depreciación registrada tras el anuncio relacionado con el T-MEC.

Indicó que, al analizar la evolución del peso desde 2018, se observa una tendencia de estabilidad, con variaciones derivadas principalmente de factores extraordinarios como la pandemia de Covid-19, cuando el tipo de cambio llegó a superar los 20 pesos por dólar.

"No hubo un cambio significativo", señaló la presidenta al destacar que el nivel actual del tipo de cambio incluso es más favorable que el registrado hace un año.

Asimismo, sostuvo que la estabilidad cambiaria responde tanto a las condiciones del entorno internacional como a los fundamentos económicos del país, entre ellos la disciplina fiscal y la confianza de los inversionistas.

Gobierno descarta afectaciones por revisión anual del T-MEC

Sheinbaum Pardo reiteró que la revisión anual del tratado comercial no modifica las condiciones de certidumbre para la economía mexicana y aseguró que su administración continuará dando seguimiento al entorno macroeconómico para preservar la estabilidad financiera y el poder adquisitivo de la población.

"No hay nerviosismo de lo que vaya a pasar con la economía mexicana... hay certidumbre", enfatizó. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, coincidió en que la actualización del T-MEC no tendrá efectos negativos sobre el empleo ni las inversiones.

El funcionario afirmó que el tratado continúa colocando a México en una posición estratégica dentro de Norteamérica y consideró que el impulso a una mayor producción regional podría convertirse en un factor de atracción para nuevas inversiones.

"El que tengamos una visión común para estos años por venir, que es reducir la dependencia hacia el exterior y favorecer la producción norteamericana, va a ser una atracción muy grande para las inversiones. Ahora, mi tarea será que esa revisión sea un éxito", expresó.