Petrobras destrona a Mercado Libre como la más valiosa de América Latina; entran 3 mexicanas al top 10

A diciembre de 2025, el ranking de las empresas más valiosas de América Latina estaba liderado por dos propuestas innovadoras y de sectores de alto crecimiento, como el comercio electrónico y la banca no tradicional, esto con dos grandes: Mercado Libre y NU.

El primero alcanzaba un valor de 101,680 millones de dólares y el segundo, 81,210 millones de dólares, pero a julio de 2026 su valor, como algunas otras cosas importantes en el mundo, ha cambiado, impulsando la subida de otros sectores.

El nuevo ranking

Así, el ranking es hoy liderado por Petrobras, la empresa petrolera más grande de Brasil y una de las mayores compañías energéticas de América Latina, con un valor bursátil de 102,940 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 38.3%, frente a su valor en 2025, 74,430 millones de dólares.

Le sigue Itaú Unibanco, también brasileña, que durante el primer semestre del año subió un escalón, gracias a un alza en su valor de 15.2%, pasando de 78,250 millones de dólares a 90,150 millones de dólares, reemplazando en lugar a su compañero de sector, NU Holdings.

En el tercer lugar quedó el destronado Mercado Libre, que durante el primer semestre de 2026 presentó una caída de su valor de 13.2%, pasando de 101,680 millones de dólares en 2025 a 88,220 millones de dólares. Siendo la mayor representación de las empresas argentinas en los mercados bursátiles.

En el cuarto se ubica América Móvil, la empresa mexicana de telecomunicaciones y dueña de marcas como Claro, Telcel, Telmex y Embratel, la cual también escaló durante este año en el ranking, pasando de valer 62,650 millones de dólares en 2025, a 77,350 millones de dólares en julio de 2026, esto gracias a un crecimiento de 23.4% en su valor.

Cerrando el top cinco se encuentra NU Holdings, que después de reducir su valor 18.6%, perdió tres lugares en el ranking. El banco brasileño pasó de valer 81,210 millones de dólares en 2025 a 66,040 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un retroceso que muestra una tendencia del mercado más enfocada a la rentabilidad inmediata que a las promesas de crecimiento futuro.

Continuando con el top 10 de las empresas de América Latina más valiosas, está Vale, una de las mayores empresas mineras de la región, con sede en Brasil y que durante el primer semestre del año logró aumentar su valor hasta 12.5%, llegando hasta 63,710 millones de dólares desde los 56,610 millones alcanzados el año pasado.

Le sigue BTG Pactual de Brasil, uno de los bancos de inversión más grandes de la región, presentó la mayor caída entre los primeros 10 más valiosos, con un retroceso de 23.7%, pasando en 2025 de 66,710 millones de dólares a 50,860 millones en 2026.

En el octavo lugar está Walmex, la filial de Walmart en México y Centroamérica, que opera tiendas en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, una empresa del sector retail que durante el primer semestre del año presentó una contracción de su valor de 11.3%, pasando de valer 55,720 millones de dólares a 49,390 millones de dólares.

En el penúltimo lugar del ranking está Ambev, la mayor empresa cervecera de América Latina y una de las principales productoras de bebidas del mundo. Tiene su sede en Sao Paulo y forma parte del grupo cervecero global Anheuser-Busch InBev (AB InBev), el mayor fabricante de cerveza del mundo, entre las marcas que comercializa están Corona, en algunos mercados, Budweiser, Stella Artois, Skol, Brahma y Antarctica.

Su valor bursátil durante el primer semestre de 2026 fue uno de los de mayor crecimiento dentro del top 10, solo por detrás de Petrobras, con 27.5% de variación positiva frente al año pasado, pasando de 37,880 millones de dólares a valer 48.,330 millones de dólares.

La última empresa que cierra el ranking está también en el sector de bebidas, se trata de Fomento Económico Mexicano, Femsa, uno de los conglomerados empresariales más fuertes de la región, que concentra diferentes negocios como Oxxo, Coca-Cola Femsa, una división de salud que opera farmacias y Spin, una plataforma de servicios financieros digitales, que incluye billetera digital y programas de lealtad.

La empresa fue una de las de mayor valorización durante el periodo, pasando de valer 36,910 millones de dólares a 45,410 millones de dólares, lo que significó 23.2% de crecimiento.

¿Qué pasó en el mundo?

Los movimientos de las empresas más valiosas de América Latina responden a cambios globales, no son pérdidas y ganancias de valor al azar.

Coyunturas mundiales como la guerra entre Irán y Estados Unidos, que ha afectado el mercado internacional del petróleo, ha influido en el precio del crudo, beneficiando directamente a empresas como Petrobras, que durante el año escaló tres lugares hasta coronarse como la más valiosa de la región.

“Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el mercado del petróleo aún no ha vuelto a la normalidad, pero parece que el nuevo rango se sitúa entre 72 dólares y 75 dólares”.

Las guerras actuales, al igual que otros conflictos o eventos geopolíticos en sectores productores o de interés logístico, afectan de manera directa el precio de los hidrocarburos.

Oscar Ferney Rincón, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines, Acipet, explicó que “hay unas variables estructurales del mercado entre oferta y demanda, pero cada vez que se altera esa oferta o demanda, por factores geopolíticos como son las guerras, se impacta el precio del crudo”.

En ese sentido, con un precio de crudo en aumento por las coyunturas geopolíticas, la acción de empresas como Petrobras se vuelve más atractiva, sobre todo por su capacidad de generar flujo de caja y repartir dividendos, beneficiándose directamente del alza que han tenido las materias primas por guerras como la de Irán. En contrapartida, empresas de otros sectores menos tradicionales, como el caso de Mercado Libre, pasan a ser menos atractivas.

El crudo continúa siendo materia prima confiable y estratégica

El ascenso de Petrobras hasta el lugar de la empresa más valiosa de América Latina estaría ligado a coyunturas geopolíticas, como la guerra en Irán, que han impulsado el valor del crudo. Un movimiento que hace evidente, una vez más, una realidad: aun en un mundo que camina hacia una transición energética y descarbonización, el crudo sigue siendo una de las materias primas más valiosas. Como lo aseguró Rincón, el petróleo es incluso el que apalanca el crecimiento de energías renovables alrededor del mundo.