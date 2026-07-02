Wall Street muestra un tono mixto tras los datos débiles de las nóminas no agrícolas

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este jueves. Tras una apertura positiva, el mercado modera su reacción a unos datos laborales débiles en Estados Unidos, previo a un fin de semana largo por el feriado del Día de la Independencia.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.67% hasta 52,657.42 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.10% a 7,475.46 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.68% a 25,862.62.

El ⁠crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado el mes pasado y los datos de mayo se revisaron a la baja. Las nóminas no agrícolas crecieron en 57,000 puestos solamente, después de un incremento de 129,000 en mayo tras su revisión a la baja.

Las guerra en Oriente Medio ha generado presiones inflacionarias por medio del alza en los precios de los combustibles. Los inversionistas han estado aumentando las apuestas por alzas a las tasas en Estados Unidos, pero estos datos muestran que esto es apenas una posibilidad.

Las moderación en las apuestas de alzas de tasas impulsó al mercado al inicio de esta jornada, pero los inversionistas han ido tomando ganancias a medida que se acerca un día sin actividad en los mercados estadounidenses por el 4 de julio, aún sin noticias sobre la guerra con Irán.

"La tasa estadounidense debería mantenerse en la próxima reunión de la Fed; sin embargo, el principal factor a seguir serán las noticias del conflicto con Irán, que ha afectado los precios de la energía", destacó Andrés Espinosa, gerente de desarrollo de negocios de Excent Capital.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 avanzan esta mañana, con las empresas de cuidado de la salud (+2.39%) liderando, seguidas por las de consumo básico (+2.19%), mientras que las de servicios de comunicación (-1.23%) son las que más bajan, arrastradas por Meta (-4.20%).