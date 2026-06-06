Fraudes, paquetes falsos y más: las advertencias de Profeco para aficionados del Mundial

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de orientaciones y recomendaciones dirigidas a los aficionados que planean contratar los servicios de una agencia de viajes para asistir a la próxima Copa Mundial de la FIFA.

El objetivo principal de la institución es resguardar la economía de los usuarios, brindándoles mecanismos de prevención que aseguren que los proveedores operen bajo el marco de la legalidad y cumplan rigurosamente con las prestaciones ofrecidas.

Herramientas de validación y quejas

La dependencia federal recordó que dispone del Registro de Contratos de Adhesión, una herramienta que permite verificar la validez legal de los contratos que las agencias celebran con sus clientes. De igual forma, instó a la población a utilizar las plataformas digitales de consulta oficiales antes de realizar cualquier tipo de depósito o firma de documentos.

A fin de comprobar el historial de los proveedores, la institución señaló que se puede revisar el Buró Comercial para conocer si una empresa acumula quejas o denuncias por parte de otros consumidores. Asimismo, para corroborar de manera directa si la agencia tiene debidamente registrado su contrato de adhesión ante la autoridad competente, los usuarios pueden la página del Registro Público de Contratos de Adhesión.

Las agencias de viajes tienen la obligación legal de detallar con precisión en sus paquetes todos los servicios que incluyen, especificando sus características, modalidades, duración y el precio total definitivo, contemplando además aquellas circunstancias no imputables al operador.

En caso de que se contraten servicios en el extranjero para ser comercializados dentro del territorio mexicano y ocurra un incumplimiento, la agencia local asumirá la responsabilidad de gestionar los trámites de reembolso para el turista o coadyuvará con este en las acciones legales procedentes.

Lineamientos para contrataciones

Para las personas que opten por adquirir sus servicios turísticos mediante internet, se aconseja lo siguiente:

H acerlo únicamente en sitios oficiales verificando que la dirección comience con " https://www " .

https://www Debe mostrar el icono de un candado amarillo en el navegador.

Corroborar que el portal no redireccione a páginas externas o redes sociales sospechosas.

Que se indique claramente un domicilio físico establecido en México.

Que incluya números telefónicos de contacto directo.

Si ya contrataron el servicio, los usuarios deben exigir una copia física o digital del contrato celebrado, el cual debe ostentar obligatoriamente:

E l sello o membrete de la empresa turística .

Sus datos de identificación.

Desglose detallado de los servicios.

Políticas de pago.

Anticipos.

Términos de cancelación y reembolso.

Información correspondiente a los boletos de transporte.

Finalmente, la Profeco solicitó a las personas que guarden sus comprobantes de la transacción, correos de confirmación, recibos de pago, boletos y capturas de pantalla de la promoción original por cualquier aclaración posterior, y los invitó a canalizar cualquier inconformidad mediante el Teléfono del Consumidor en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.