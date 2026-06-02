El Poder Judicial de CDMX suspenderá labores el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026

El Poder Judicial de la Ciudad de México confirmó que suspenderá labores el 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial de futbol 2026 que se realizará en el Estadio Azteca.

El organismo detalló que el jueves de la próxima semana será considerado inhábil en órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial.

Esta medida responde ante las posibles afectaciones extraordinarias que se prevén debido a los operativos especiales de seguridad, movilidad y logística que se implementarán en diversas zonas de la capital durante la jornada.

"Se suspenden las labores ordinarias y no correrán plazos ni términos procesales o administrativos durante dicha fecha, salvo en asuntos urgentes, de guardia o aquellos que, por disposición legal o determinación jurisdiccional no admitan diferimiento", dijo el Poder Judicial capitalino en un comunicado.

El organismo aclaró que las audiencias o diligencias programadas para el 11 de junio se deberán reprogramar a la brevedad.

Cabe recordar que esta semana, el gobierno capitalino también anunció que debido a la inauguración de la Copa del Mundo se decidió suspender las clases para los niveles educativos básico y medio superior en la Ciudad de México.