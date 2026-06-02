Comercialización de café poblano espera lograr 3,800 millones de pesos en 2026

Puebla, Pue. La comercialización de café poblano dejaría ventas por 3,800 millones de pesos en el 2026, 20% más respecto al año pasado; además, las exportaciones llegaron del grano 85%, debido a que los productores están mejorando su tecnificación.

Así lo dio a conocer la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SDR), Ana Laura Altamirano Pérez, quien destacó que el gobierno del estado invertirá 400 millones de pesos en el presente año para fortalecer la producción en beneficio de 47,000 campesinos.

Mencionó que la entidad poblana mantiene un crecimiento sostenido anual, al registrar 225,000 toneladas de 74,000 hectáreas distribuidas en municipios de la Sierra Norte, principalmente.

Destacó que los pequeños productores están apostando por la tecnificación, ya que les ayuda generar café cereza de calidad y, con ello, poder ser proveedores de empresas grandes.

Asimismo, comentó que, de los pueblos originarios es el 79% de los productores, quienes han regresado a la actividad tras años de abandono por la falta de apoyos para frenar las afectaciones que tenía por la plaga de la roya.

Cooperativas de café

Indicó que también a través de cooperativas, los cafeticultores están creando marcas para comercializar, por lo que van 300 registradas en la entidad, las cuales se apegan a lineamientos de calidad y van generando sus canales de distribución.

Algunos de los productores están vendiendo en Estados Unidos y España, como resultado de que fueron perfeccionando sus procesos, debido al asesoramiento y apoyo económico.

Altamirano Pérez dijo que Puebla tiene el primer lugar nacional en superficie sembrada, con lo que recupera su importancia y se coloca como la segunda actividad agrícola después del maíz.

Lo anterior, reportó durante la presentación de la Convención Nacional de Café, que se realizará del 11 al 14 de junio en el Centro de Convenciones de la Angelópolis, por lo que se espera la participación de 2,000 productores y la asistencia de 30,000 visitantes.

Además, en el evento, productores y compradores podrán realizar encuentros de negocios para buscar nuevos mercados locales, nacionales y en el extranjero.