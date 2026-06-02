Gasolina en EU da un alivio a los automovilistas; ha caído 20 centavos en las últimas dos semanas

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos cayó casi 20 centavos en las últimas dos semanas, esto a medida que los precios del petróleo han descendido por el optimismo en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra.

Este lunes 1 de junio, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina regular en EU era de 4.30 dólares por galón, esto desde los 4.49 dólares que alcanzó dos semanas antes, según datos de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) estadounidense.

Antes de que iniciara la guerra entre Estados Unidos e Irán, la gasolina regular se vendía en promedio a 2.80 dólares por galón, por lo que aún con las caídas de las últimas semanas, ha subido 48% desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente.

El jefe de análisis de petróleo de la consultora GasBuddy, Patrick De Haan, dijo que los precios de la gasolina bajaron en los 50 estados de EU durante la última semana, con 15 estados en los que la gasolina ya está por debajo de los 4 dólares por galón, "ofreciendo a los automovilistas uno de los alivios más generalizados en varias semanas".

"Gran parte de la disminución fue impulsada por la caída de los precios del petróleo y la corrección de los recientes ciclos de precios, ya que el creciente optimismo en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán ayudó a reducir las preocupaciones sobre el suministro mundial de petróleo", comentó De Haan.

Añadió que los precios del diésel también registraron una caída considerable, disminuyendo más de 15 centavos por galón a nivel nacional en la última semana.

Este lunes 1 de junio, el diésel se vendía en Estados Unidos a un precio promedio a nivel nacional de 5.35 dólares por galón, un aumento de 40% desde que empezó la guerra.

"Sin embargo, el panorama está lejos de estar despejado. Los precios del petróleo subieron ligeramente la noche del domingo debido a que persistía la incertidumbre sobre un posible acuerdo, y los renovados ataques de Israel añadieron otro factor de riesgo geopolítico", dijo el especialista.

De hecho, en la sesión de este martes los precios internacionales del petróleo subieron 1% y alcanzaron su nivel más alto en una semana, esto a medida que Irán revisaba un acuerdo propuesto con Estados Unidos para detener la guerra.

"Aunque los automovilistas podrían seguir viendo cierto alivio a corto plazo, algunos estados donde los precios siguen ciclos de aumentos y disminuciones podrían experimentar pronto otro repunte, ya que los minoristas están quedándose sin margen para seguir reduciendo los precios", apuntó.

Añadió que en general, cualquier contratiempo en las negociaciones podría revertir rápidamente la reciente caída de los precios de los combustibles.

¿Por qué subió la gasolina con la guerra en Irán?

El conflicto en Irán ha provocado un bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el mercado mundial de los energéticos pues por él pasaba (antes de la guerra) alrededor del 20% del suministro global de petróleo.

El bloqueo ha reducido la oferta mundial del petróleo durante más de dos meses, lo que a su vez ha presionado al alza los precios internacionales del petróleo y, en consecuencia, los de los energéticos en todo el mundo.

En el caso de Estados Unidos, que no tiene ningún mecanismo para amortiguar el impacto de un repunte del petróleo sobre el precio de la gasolina, las afectaciones ya las han resentido durante semanas millones de automovilistas en sus bolsillos.

De hecho, el repunte de los precios de la gasolina ha llevado a que la inflación a los consumidores en Estados Unidos alcanzara en abril un máximo de tres años.