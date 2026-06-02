En Querétaro pocos negocios utilizan reciclaje como materia prima

Querétaro, Qro. En el estado 6.6% de las unidades económicas utilizaron los materiales reciclados como materia prima de sus procesos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con datos del Módulo de Medio Ambiente de los Censos Económicos (CE, 2024).

En Querétaro el indicador parte de 8,375 unidades económicas a las que se le preguntó por la temática de medio ambiente; de ellas, 556 (6.6%) afirmó que utiliza materiales reciclados como materia prima; mientras que 93.4% dijo no usarlos de esa manera.

Sin embargo, fue mayor la proporción de negocios que utilizaron materiales reciclados como material de empaque, este supuesto aplicó para 19.9% de las unidades consideradas en el estado; y 1.1% señaló que utiliza el reciclaje de otra forma.

Entre las 32 entidades federativas, Querétaro se situó en el lugar 11 con mayor proporción de las unidades que emplearon ese tipo de insumos como materia prima, expuso el instituto al informar Estadísticas a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio.

En las primeras tres posiciones se colocaron Estado de México (9.8% de los negocios optaron por el reciclaje como materia prima) así como Tabasco (9%) e Hidalgo (8.8%); las últimas posiciones las ocuparon Nayarit (2.8%), Yucatán (3.2%) y Sinaloa (3.6 por ciento).

En el país, el principal destino de los materiales de desecho o residuos que generan las unidades económicas es el relleno sanitario.

Para este año, el tema del Día Mundial del Medio Ambiente destaca que la acción climática va más allá de la reducción de emisiones de carbono, ya que implica transformar los sistemas que sostienen a las economías y reconstruir la relación con el clima, expone la Unesco.

Agua, tema urgente

En Querétaro se realizó la primera sesión ordinaria 2026 de la Comisión Estatal de Cambio Climático; en ese foro, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) y coordinador general de la comisión, Marco Antonio Del Prete Tercero, manifestó que el tema más urgente es el agua, al tener una ventana aproximada de entre cinco y 10 años antes de que los acuíferos enfrenten daños irreversibles. Al respecto, se propuso un modelo a largo plazo para recuperar los acuíferos.

“¿Cómo funcionaría? Muy sencillo: el Estado pone la regla; los actores estratégicos generan proyectos y bonos azules; el desarrollador compra y financia la recuperación. Un tercero certifica y da trazabilidad. Y el acuífero se recupera. Es un mecanismo de mercado con un propósito ambiental”, dijo.

Se pierde vegetación

En los últimos 20 años, refirió, en la zona metropolitana se han perdido más de 9,000 hectáreas de vegetación, generando consecuencias como una menor infiltración, un aumento en las temperaturas, menos biodiversidad y mayor presión sobre los acuíferos.

“Dejar de ver al medio ambiente como un costo y empezar a verlo como un activo estratégico. Querétaro puede convertirse en el primer estado del mundo en contar con un Sistema Integral de Compensación Ambiental. Un sistema que reconozca económicamente el agua, el carbono y la biodiversidad”, expuso.

Respecto a las estrategias verdes que emplea el estado, el gobierno estatal informó que entre 2023 y 2026 se han gestionado más de dos millones de toneladas de CO2 y compensado más de un millón de toneladas.

En su intervención, el gobernador Mauricio Kuri González refirió que la sustentabilidad es una condición para el desarrollo y un requisito para atraer inversión.