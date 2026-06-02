Hoteleros de Puebla descartan inversiones nuevas debido a saturación

Puebla, Pue. La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles informó que, en lo que va del año, no se tuvieron anuncios de inversiones sobre nuevos complejos, al tiempo de insistir que hay una saturación del mercado y no se requieren más por los próximos cinco años en la Angelópolis.

Gustavo Ponce de León, director ejecutivo del organismo con 200 negocios afiliados, consideró que al sector interesa más que se ocupe la infraestructura hotelera actual, porque no se supera el 55% promedio, pese a las promociones permanentes y la campaña de difusión que tienen las autoridades municipales y estatales.

Puntualizó que en el caso de los municipios conurbados sí es viable que lleguen inversiones sobre todo cerca del Aeropuerto Internacional de Puebla, ubicado en el municipio de Huejotzingo, ahora que el gobierno del estado tiene planes de ampliar las instalaciones con un presupuesto de 1,000 millones de pesos.

Y es que, a partir de junio, iniciaron operaciones 12 vuelos nuevos en la terminal poblana. Se trata de las rutas nacionales Aguascalientes, León, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, e Ixtapa-Zihuatanejo; mientras que las internacionales son Houston, Los Ángeles y Nueva York.

Bajo este contexto, el representante de la asociación dijo que las autoridades estatales tienen cartas de intención de hoteleros para invertir en la zona del aeropuerto, ya que no hay complejos y es una necesidad importante para hacer funcional.

Interés permanente

En el caso de la capital poblana, Ponce de León comentó que siempre hay interés de inversionistas del sector foráneo por buscar aterrizar algún proyecto, pero depende de la disponibilidad de terrenos, sobre todo, en los alrededores del Centro Histórico.

En este sentido, dijo que empresarios de otros estados, cuando encuentran terrenos factibles, se acercan a los propietarios, pero éstos ponen precios muy altos, cuando en su valor catastral es menos.

"También, los hoteleros que quieren hacer nuevos complejos en Puebla, notan que la ocupación de cuartos es baja fuera de las temporadas altas, lo cual también influye en frenar sus planes", comentó.

Reiteró que hay una saturación de hoteles, de tres y cuatro estrellas en la Angelópolis, los cuales en su mayoría son negocios familiares y están ofreciendo promociones y descuentos permanentes para mejorar su ocupación en fines de semana.

"Si llegan más hoteles de esa categoría se mete más presión al sector, con lo que se pone en riesgo la operación de algunos e incluso empleos, por lo que vemos que no es momento de que haya nuevos", consideró.