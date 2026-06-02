Masivo recale de sargazo no da tregua a Quintana Roo en la antesala del Mundial 2026

Cancún, QRoo.- Al cierre de mayo de este año se reportan ya 50,000 toneladas de sargazo recolectadas en Quintana Roo, luego de un inicio de temporada anticipado, según ha dado a conocer la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo.

En la presente semana, a menos de dos semanas del arranque del Mundial, las imágenes que se difunden en redes sociales dan muestra de las cantidades inmensas de esta alga que están recalando en las costas del estado, sobre todo Playa del Carmen y zonas como Mahahual.

El Mapa Semáforo del Sargazo que da a conocer este 2 de junio el gobierno del estado establece que en la zona norte de Quintana Roo, de 100 playas monitoreadas, 33 presentan recale "excesivo" de sargazo y 18 "abundante", es decir, 51% de todo el litoral turístico está padeciendo los estragos de la también llamada marea marrón.

En el sur de la entidad, la situación es aún más crítica, pues de 40 playas monitoreadas, 37 se reportan con presencia "excesiva", sólo dos están libres del alga y una con presencia baja. Prácticamente todo el litoral de la zona sur está en semáforo rojo.

El pronóstico para el cierre del año estima una recolección total de hasta 119,000 toneladas, luego de que en 2025 se reportaron 90,000 durante todo el año.

Es decir, que en menos de la mitad de la actual temporada ya se ha recolectado más del 55% de todo el volumen del año pasado.

Para hacer frente a esta intensa temporada, la Secretaría de Marina ha desplegado un operativo con 11 navíos sargaceros y más de 500 elementos en las zonas más afectadas, como Playa del Carmen, Tulum y Mahahual.

Pese a los esfuerzos por capturar el alga antes de que recale en las playas, más del 90% se sigue recogiendo en la costa, lo cual implica ya una afectación tanto ambiental como económica y turística.

La extenuante labor de retirar esta alga de las playas no sólo implica la contratación de cientos de trabajadores realizando esta labor bajo condiciones extremas de calor y riesgos a su salud, también significa erosión costera, pues junto al alga se recogen diariamente cientos de kilos de arena adherida que ya no se puede recuperar.

Óscar Rébora, secretario de Ecología y Medio Ambiente estatal, reconoció que mayo y el arranque de junio son ya hasta el momento la fase más crítica de este fenómeno en lo que va del año.

En entrevista aparte, días atrás, el coordinador del Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo de Quintana Roo, Esteban Amaro Mauricio, informó que ya se está viendo en los hechos que este año será más intenso que el 2025.