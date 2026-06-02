Jalisco apuesta por turismo agroalimentario con Ruta del Mango

Guadalajara, Jal. Con una inversión conjunta de 3.5 millones de pesos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Jalisco y Empacadoras de Mango de Exportación (EMEX), lanzaron la Ruta del Mango, una estrategia de promoción agroalimentaria, turística y comercial que busca posicionar al estado como referente nacional en innovación, gastronomía y turismo vinculado al sector primario.

La iniciativa arrancará el próximo 10 de junio con actividades en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, donde se espera alcanzar a más de dos millones de visitantes nacionales e internacionales durante la temporada de verano.

El titular de Sader Jalisco, Eduardo Ron Ramos, destacó que la estrategia busca generar valor agregado para toda la cadena productiva del mango, desde productores y empacadores hasta comercializadores y prestadores de servicios turísticos.

“Queremos que cada visitante pruebe el mango, lo vea y lo comparta. Por eso nace la Ruta del Mango, una iniciativa de EMEX, de nuestros productores y empacadores, junto con hoteles y restaurantes que creen en lo que hacemos”, señaló el funcionario.

La Ruta del Mango contempla activaciones en aeropuertos, hoteles, parques públicos y espacios recreativos, incluyendo la Vía RecreActiva de Zapopan, con el objetivo de acercar al consumidor a la historia, producción y relevancia económica de esta fruta.

En Puerto Vallarta, la Ruta del Mango tendrá presencia en Puerto Vallarta con dinámicas que integran al sector primario a través de la gastronomía, el turismo y la cultura.

Oportunidades de mercado

Mirna Castro, directora de EMEX, subrayó que el proyecto responde a la necesidad de fortalecer la visibilidad de la industria mexicana del mango y generar nuevas oportunidades de mercado para productores y exportadores.

Detalló que del monto total de inversión, 80% es aportado por EMEX, mientras que el gobierno de Jalisco y aliados estratégicos contribuyen con 10% cada uno.

“La Ruta del Mango nace por la necesidad de impulsar a los productores, a los exportadores, y dar a conocer que México es el número uno en exportación de mango", enfatizó la directiva.

Desde 1991, EMEX ha trabajado en la representación del mango mexicano en mercados internacionales mediante programas de calidad, innovación tecnológica y desarrollo de capacidades para el sector exportador.

Actor relevante

Jalisco se mantiene entre los principales productores de mango del país, con más de 8,500 hectáreas cultivadas en 19 municipios, principalmente de las variedades Ataúlfo y Keith.

La producción estatal supera las 128,000 toneladas anuales, concentrándose principalmente en los municipios costeros de Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, zonas que también destacan por su orientación exportadora.

México exporta más de 415,000 toneladas de mango fresco cada año y genera una derrama superior a 600 millones de dólares anuales por ventas al exterior, consolidándose como uno de los principales proveedores mundiales de esta fruta.