El 43% de las empresas en Jalisco descarta oportunidades de negocio por Mundial 2026: Coparmex

Guadalajara, Jal. A casi una semana de que inicie el Mundial de Futbol, 43% de las empresas en Jalisco no ve oportunidades de negocio directas o indirectas por la justa deportiva, según revela el estudio "Ánimo empresarial rumbo al Mundial 2026 en Jalisco" elaborado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El estudio elaborado por el sindicato patronal para conocer la percepción de los empresarios respecto al impacto del Mundial 2026 en la economía estatal, refiere que solo 4% de las empresas encuestadas ve "muchas oportunidades"; 26% observa "algunas oportunidades" de negocio, y 24% "muy pocas".

El presidente del organismo empresarial, Luis Beas, destacó no obstante, que el Mundial de Futbol representa "una gran oportunidad para Jalisco".

"Sin embargo, cuando hablamos del impacto directo en cada negocio, solo uno de cada cuatro espera que sea significativo. ¿Qué nos dice esto?, sí que existe entusiasmo pero también realismo", subrayó Beas Gutiérrez.

Incrementos limitados

"Si bien el empresariado reconoce oportunidades económicas asociadas al Mundial, las expectativas sobre el impacto directo en ventas e ingresos se mantienen moderadas. La mayoría de las empresas prevé incrementos limitados, aunque existe todavía incertidumbre sobre el alcance real del beneficio económico que podría generar el evento", señala el estudio de Coparmex Jalisco.

La encuesta realizada a 135 empresas afiliadas al organismo patronal, refiere que 49% de las empresas que prevé oportunidades de negocio, estima que durante el Mundial podrían aumentar sus ingresos del 1% al 10%; mientras que el 30% respondió que no sabe en qué porcentaje impactará.

Detonante económico

Además del posible beneficio para sectores específicos, las empresas consideran que el Mundial 2026 puede convertirse en un "detonante económico" para Jalisco, principalmente por el aumento en la actividad económica, el turismo y el posicionamiento internacional del estado durante el desarrollo del evento.

En este sentido, el 93% de las empresas considera que el Mundial contribuirá en algún grado a mejorar el entorno económico del estado.

No obstante, en el desagregado, se observa que 68% de las empresas considera que el evento contribuirá "algo" o "poco" a mejorar el entorno económico, mientras que únicamente 26% percibe que la contribución será significativa.

Dinámica laboral

Además del impacto económico esperado, las empresas también comienzan a analizar posibles medidas internas relacionadas con la dinámica laboral y operativa durante el Mundial.

De las empresas encuestadas, 4 de cada 10 planean activaciones especiales para sus colaboradores durante los partidos de la selección mexicana, mientras que 3 de cada 10 aún evalúa sumarse.

Por su parte, 30% de las empresas mencionó que sí dará flexibilidad, según las actividades, para atender los temas de movilidad, mientras que 27% analizará las actividades de los colaboradores para considerar flexibilidad.