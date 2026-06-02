XXI Banorte invita a trabajadores independientes a mantener activa su cuenta afore mediante ahorro voluntario

En México, las y los profesionales independientes, emprendedores y trabajadores del sector informal tienen en el Ahorro Voluntario una alternativa sólida para estructurar su futuro financiero y contar con un mejor retiro. Ante este panorama, XXI Banorte hace un llamado estratégico a este sector laboral para que inviertan en su Afore y potencien su patrimonio a través del Ahorro Voluntario, lo que les permitirá construir un patrimonio financiero de largo plazo.

David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte, señaló que “Trabajar por cuenta propia exige tomar las riendas de la seguridad económica a largo plazo. A través de las Aportaciones Voluntarias, buscamos que cada trabajador independiente cuente con una herramienta flexible de ahorro e inversión, de manera que cada persona pueda adaptar sus aportaciones a sus ingresos y construir un patrimonio sólido de cara al retiro”.

En este sentido, cabe señalar que el Ahorro Voluntario está diseñado para mejorar el retiro de las y los trabajadores independientemente de que trabajen por su cuenta, ya que los recursos invertidos pueden incrementarse mediante aportaciones adicionales libres, sin montos mínimos o plazos forzosos, ofreciendo flexibilidad total para el sector independiente. De tal manera, con el objetivo de maximizar estas ventajas y asegurar estabilidad a largo plazo, Afore XXI Banorte comparte tres recomendaciones clave para el sector independiente:

En primer lugar, resulta indispensable ubicar en que Afore se encuentra, esta acción le permite a las y los profesionales autónomos tomar el control de sus recursos y conocer a detalle el saldo acumulado, de manera que puedan tomar mejores decisiones y actuar para obtener un mejor retiro.

En segunda instancia, es esencial revisar cuatrimestralmente el estado de cuenta emitido por la Afore. Este hábito otorga una visibilidad clara sobre el crecimiento de los recursos y los rendimientos generados.

Finalmente, la Administradora invita a las y los trabajadores a realizar Aportaciones Voluntarias de forma constante, aprovechando la flexibilidad del sistema para efectuar depósitos adicionales de acuerdo con las posibilidades individuales.

Mediante estas acciones, las y los trabajadores independientes podrán tener, de la mano de su Afore, el control total de sus finanzas personales de cara a su retiro laboral. En este sentido, XXI Banorte reitera la importancia de planear el futuro desde hoy, aprovechando las ventajas que ofrece el Ahorro Voluntario para asegurar un retiro digno y sin presiones económicas.